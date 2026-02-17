Un automobil scufundat a fost descoperit în lacul Ghidighici. Scafandrii au intervenit pentru verificarea existenței unor eventuale victime

Un autoturism prăbușit sub gheață a fost depistat în lacul Ghidighici de un cameraman amator în timpul unor filmări cu drona deasupra lacului. Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe lac, marți, 17 februarie.

Potrivit informațiilor recepționate de IGSU la data de 16 februarie 2026, la ora 17:21, un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un autoturism scufundat sub stratul de gheață și a alertat serviciile de urgență.

„În dimineața zilei de marți, 17 februarie, la fața locului au intervenit scafandrierii IGSU pentru efectuarea cercetărilor subacvatice și verificarea existenței unor eventuale victime în interiorul autovehiculului. În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că în mașină nu se afla nicio persoană”, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Salvatorii menționează că recuperarea autoturismului este imposibilă din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață.

IGSU face apel către populație recomandând evitarea deplasării pe suprafața bazinelor acvatice înghețate, întrucât oscilațiile de temperatură reduc rezistența gheții și pot duce la producerea unor tragedii. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.