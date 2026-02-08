Un autobuz a derapat de pe traseu, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo

Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil, având peste 30 de solicitări în ultimele 24 de ore. Misiunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost înregistrate pe trasee și drumuri din raioanele Hîncești, Căușeni, Criuleni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, precum și pe teritoriul UTA Găgăuzia, transmite IGSU.

În dimineața zilei de sâmbătă, 7 februarie, în raionul Hîncești, un autocamion a derapat de pe traseul M-1, în apropierea satului Mirești, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru lucrări de tractare.

„În raionul Căușeni, în satul Ciuflești, salvatorii au fost solicitați la deblocarea unui microbuz care a derapat de pe traseu, dar și în mai multe localități din același raion, unde ambulanțele nu au putut ajunge la pacienți din cauza condițiilor de ghețuș și polei. În orașul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, o ambulanță a rămas blocată pe un drum cu noroi. Efectivul Unității de salvatori și pompieri Ceadîr-Lunga a intervenit pentru deblocarea acesteia, astfel încât echipajul medical să-și poată continua misiunea”, potrivit comunicatului IGSU.

Totodată, salvatorii IGSU au acordat sprijin Serviciului de Asistență Medicală Urgentă în mai multe cazuri, pentru transportarea pacienților în condiții de siguranță, în localitățile Copanca, Căușeni, Boșcana, Cioburciu și Zolotievca.

„În toate situațiile, datorită intervenției salvatorilor, medicii au reușit să ajungă la pacienți”, menționează Inspectoratul.

Pe parcursul zilei de 7 februarie, peste 100 de angajați ai IGSU, cu 47 de unități de tehnică, au intervenit în sprijinul echipelor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării al R. Moldova, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și ale Administrației Naționale a Drumurilor.

„Oamenii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să urmărească buletinele meteorologice și mesajele autorităților, iar în situații de risc să apeleze Serviciul 112”, îndeamnă IGSU.