Armata, alături de salvatori și polițiști în lupta cu ghețușul. Ministerul Apărării: „Nu e doar despre uniforma, e despre umanitate”

Militarii Armatei Naționale au intervenit astăzi, 7 februarie, în mai multe zone ale capitalei, dar și în alte localități, pentru a ajuta la curățarea gheții de pe drumuri și pentru a sprijini autoritățile publice, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Totodată, mai multe echipe de intervenție din subordinea Ministerului Apărării, precum Batalionul 22 de Menținere a Păcii, Regimentul de Rachete Antiaeriene, Brigada de Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, Batalionul cu Destinație Specială „Fulger”, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Regimentul de Stat Major „General de brigadă Nicolae Petrică”, împreună cu colegii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI și Poliția Republicii Moldova, acționează în mai multe sectoare pentru curățarea trotuarelor și asigurarea accesului către instituții medicale și sociale, contribuind la siguranța cetățenilor.

Spre exemplu, militarii din Batalionul 22 de Menținere a Păcii au intervenit astăzi la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, unde au ajutat la curățarea drumurilor de acces și a trotuarelor.