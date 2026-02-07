Cod Galben de temperaturi scăzute în toată țara. Vremea de afară, mai rece cu șapte grade

Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii pentru luni, 9 februarie, pe întreg teritoriul R. Moldova. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5-7 grade Celsius, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Potrivit instituției, pe 7 februarie, în cursul nopții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie, ziua fără precipitații esențiale.

De asemenea, pe 8 februarie, izolat se vor semnala precipitații slabe în fază mixtă, iar pe 9 februarie – noaptea va ninge slab și se va forma ceață.

SHS adaugă că, în următoarele zile, este prognozat polei și ghețuș. Vântul va sufla din nord, slab până la moderat. Minimele nocturne vor oscila de la -5 și +2°C până la -10 și -5°C, pe 9 februarie. Maximele diurne vor varia între 0 și +5°C și vor scădea treptat până la -8 și -3°C.

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la deplasările care nu reprezintă o urgență pentru a evita traumatismele.