Un angajat al Penitenciarului din Cricova, atacat de un deținut, iar cazul a ieșit la iveală peste o săptămână: „Un astfel de caz creează nedumerire și discuții contradictorii, iar din acest motiv este nevoie de o investigație detailată”

Un angajat al Penitenciarului din Cricova a fost atacat de un deținut după ce în celula sa a fost depistat un obiect interzis. Incidentul a avut loc cu șapte zile în urmă, mai exact la 30 iunie. Despre acest caz însă, Administrația Națională a Penitenciarelor nu a anunțat nici până-n ziua de astăzi, 8 iulie.

Contactați de Ziarul de Gardă și întrebați de ce nu a fost făcută publică informația despre acest incident, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor spun că un astfel de caz „creează nedumerire și discuții contradictorii, iar din acest motiv este nevoie de o investigație detailată”.

Anterior, un caz similar a constituit motiv pentru ministrul Justiției să lipsească de la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii(CSM), iar astfel să nu asigure cvorum și blocând activitatea înaltului for judecătoresc. Fadei Nagacevschi nu a dorit să discute la subiect cu reporterul Ziarului de Gardă, dând vina pe agenda încărcată. Totodatăm ministrul Justiției continuă să lipsească de la ședințele CSM. De exemplu, Fadei Nagacevschi nu a participat la ultimele 3 ședințe ale CSM.

Potrivit informației care ajuns în posesia Ziarului de Gardă, incidentul a avut loc la 30 iunie, aproximativ la ora 09.20, când în rezultatul unor percheziții desfășurate în cadrul penitenciarului din or. Cricova, în celula unui deținut a fost depistat un obiect interzis. În timpul ridicării acestui obiect, deținutul a comis un atac asupra ofițerului de serviciu din cadrul instituției. Angajatul a primit o lovitură cu cuțitul în regiunea abdomenului.

Ziarul de Gardă a constatat că în comunicatul de presă plasat marți, 7 iulie, de către Administrația Națională a Penitenciarelor ce conține o sinteză a tuturor acțiunilor ce au avut loc timp de o săptămână( (29.06-06.07.2020) în penitenciarele din R. Moldova nu este nicio urmă de un astfel de incident.

„Săptămâna trecută, în penitenciare a fost înregistrat un număr de 6551 persoane, 47 – persoane eliberate, 18 – reținute și plasate în izolatoarele de urmărire penală.



De asemenea, pentru asistență medicală de urgență au fost efectuate 5 apeluri la serviciul de urgență 112.



În scopul contracarării pătrunderii obiectelor interzise în penitenciare, în urma efectuării perchezițiilor, la punctele de control și trecere, angajații sistemului administrației penitenciare au depistat: un pachețel cu masă vegetală de culoare verde, presupusă a fi droguri, 4 telefoane mobile și mai multe accesorii și 8 litri de băuturi alcoolice. Persoanele civile reținute au fost predate organelor de poliție”.

Contactat de Ziarul de Gardă, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor(ANP), Oleg Pantea, a confirmat că un astfel de incident a avut loc la Penitenciarul din or. Cricova la 30 iunie.

„La 30 iunie la Penitenciarul din or. Cricova se desfășurau niște percheziții planificate. În rezultatul perchezițiilor au fost depistate unele obiecte interzise. În procesul de ridicare al obiectelor interzise un deținut a opus rezistență, atacând cu un cuțit de bucătărie un funcționar. Deținutul a fost imediat imobilizat”, precizează Pantea.

Potrivit purtătorul de cuvânt al ANP, funcționarul penitenciarului a fost examinat de medic, inclusiv de medicul legist, care i-a stabilit leziuni ușoare.

Întrebat de ce nu a fost făcută publică informația despre acest incident, Oleg Pantea, purtătorul de cuvânt al ANP, a susținut că un astfel de caz creează nedumerire și discuții contradictorii, iar din acest motiv este nevoie de o investigație detailată.

„Solicitarea mijloacelor de informare în masă este diferită în funcție de informațiile pe care le prezentăm noi în sinteză. Având în vedere situația pandemică, în sinteză sunt plasate în parte parte informații cu privire la statistica deținuților(numărul și starea de sănătate(de ex. câte apeluri au fost efectuate la 112, cu ce situații s-au adresat). Având în vedere necesitatea de efectua unele investigații, cercetări și clarificări suplimentare referitor la cauza dată( deținutul care a atacat un angajat), evident că nu a fost plasat pe site deodată. Era necesar de aflat cauzele, circumstanțele, în general mai multe detalii pentru a furniza o astfel de informație. Un asfel de caz creează nedumerire și discuții contradictorii, din acest motiv este nevoie de o investigație detailată”, susține Oleg Pantea, purtătorul de cuvânt al ANP.

Mministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a refuzat să vorbească cu reporterul Ziarului de Gardă, dând vina pe agenda încărcată și menționând că un comunicat la acest subiect va fi plasat pe parcursul zilei astăzi, 8 iulie, pe site-ul ANP.

Un caz asemănător celui descris mai sus a avut loc și decembrie 2019, fapt ce a dus și la absența ministrului Justiției de la mai multe ședințe ale CSM, creând un blocaj în activitatea CSM.

Timp de trei luni, mai exact la sfârșitul anului 2019, activitatea CSM, instituție responsabilă de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc din R. Moldova, se afla în blocaj. În acest răstimp, a avut loc o singură ședință ordinară deliberativă, celelalte fiind anulate din lipsă de cvorum.

De la aceste ședințe lipsea și ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi. După absența din 3 decembrie 2019, Nagacevschi a declarat pentru Ziarul de Gardă că nu s-a prezentat pentru că ar fi avut o ședință „urgentă” în legătură cu automutilarea unui deținut în Penitenciarul Soroca.

„Probabil cunoașteți deja, dar săptămîna trecută a avut loc un incident legat de automutilarea unui deținut. Despre acest caz am aflat azi dimineața și am avut o ședință urgentă la temă care a durat aproximativ pînă la 09:20. Am încercat să iau legătura cu un reprezentant CSM pentru a-l informa că mă rețin, dar nu mi-a răspuns la apel”, răspunsul lui Nagacevschi din 3 decembrie 2019.