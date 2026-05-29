Ultima zi de agitație electorală pentru turul doi al alegerilor locale noi. CEC a început tipărirea buletinelor de vot

Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat că astăzi, 29 mai 2026, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru turul doi al alegerilor locale noi din această duminică, 31 mai 2026.

La fel, CEC scrie că a început tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, care se va desfășura în această duminică, 31 mai 2026. Tirajul total al buletinelor de vot este de 41 824, dintre care 28 766 în limba română, 12 458 în limba rusă și 600 în limba bulgară.

Agitația electorală

Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală și difuzorii de publicitate au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale, notează sursa citată.

„Menționăm că interdicția nu se aplică pentru informațiile deja plasate pe internet”, scrie CEC.

De asemenea, vor fi înlăturate afișajele electorale amplasate în locurile special amenajate de administrația publică locală. Totodată, concurenții electorali nu pot efectua virări în/din contul cu mențiunea „Fond electoral”.

Conform art. 52 din Codul contravențional nr. 218/2008, continuarea agitației electorale în zilele menționate de către mass-media, concurenți electorali și cetățeni constituie contravenție administrativă și se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, municipiul Orhei, raionul Orhei și orașul Taraclia, raionul Taraclia.

Buletinele de vot

CEC scrie că pentru alegerile în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni vor fi tipărite 4 607 buletine de vot, pentru municipiul Orhei, raionul Orhei vor fi tipărite 25 549 buletine de vot, iar pentru orașul Taraclia, raionul Taraclia – 11 668 buletine de vot.

Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm, iar lungimea de 12,8 cm. Costul unui buletin de vot este de 0,90 lei, iar suma totală a tirajului este de 37 641, 60 lei.