Prim-ministrul Alexandru Munteanu l-a primit la Chișinău pe prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan: „Proiectele comune și reziliența regională, priorități ale cooperării bilaterale”

Prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a avut vineri, 29 mai, o întrevedere la Chișinău cu prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat pe integrarea europeană a Republicii Moldova, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale, conform unui comunicat de presă.

„Mă bucur că am reușit să mișcăm lucruri concrete împreună. Avem în continuare multe proiecte importante de realizat, de la infrastructură și logistică până la integrarea Republicii Moldova în spațiul energetic european. România rămâne un partener de încredere și un susținător constant al parcursului nostru european”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

În cadrul întrevederii a fost abordat și incidentul grav produs în noaptea precedentă la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea unor civili.

„Ceea ce s-a întâmplat la Galați este un incident grav și inacceptabil. Condamnăm ferm acest act și ne exprimăm solidaritatea cu cetățenii afectați. Consecințele războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri pentru întreaga regiune”, a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

Incidentul a fost condamnat și de premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu. Șeful Executivului de la Chișinău a menționat că incidentul demonstrează necesitatea consolidării rezilienței și a cooperării regionale.

Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul Republicii Moldova și al României de a continua implementarea proiectelor comune în domeniile energiei, infrastructurii, economiei și integrării europene, „în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”.

În prezent, România este principalul partener comercial al R. Moldova, cu un volum al schimburilor comerciale de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. De asemenea, peste 1 700 de companii cu capital românesc activează pe piața moldovenească, iar numeroase proiecte strategice comune – inclusiv interconectările energetice, podurile peste Prut și acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro – „contribuie la dezvoltarea economică și la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană”.