Ultima zi de agitație electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie. Ce prevede codul electoral

Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi, care vor avea loc în această duminică, 16 noiembrie 2025.

Alegerile locale noi se vor organiza în șase localități: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.

Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală și difuzorii de publicitate au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale. Menționăm că interdicția nu se aplică pentru informațiile deja plasate pe internet.

Totodată, concurenții electorali nu pot efectua virări în/din contul cu mențiunea „Fond electoral”.

Conform Codului contravențional, continuarea agitației electorale în zilele menționate de către mass-media, concurenți electorali și cetățeni constituie contravenție administrativă și se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

De asemenea, afișajul electoral amplasat în locurile special amenajate de administrația publică locală vor fi înlăturate până în ziua de 15 noiembrie 2025.

Anterior, candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Tudor Camerzan a declarat că contracandidatul său, primarul Leovei, Alexandru Bujorean „s-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare” și că „se încearcă din nou manipularea oamenilor, prin victimizare și acuzații false”, după ce actualul primar al orașului a scris că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în preajma casei sale ar fi fost trase două focuri de armă.