ULTIMA ORĂ Un aparat de zbor a fost depistat de un cetățean într-o plantație de viță-de-vie dintr-un sat din Ștefan Vodă

Cu puțin timp în urmă, polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați de un cetățean despre depistarea unui aparat de zbor într-o plantație de viță-de-vie, situată la marginea satului Antonești, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

La fața locului s-au deplasat experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare pentru examinarea obiectului și stabilirea naturii și provenienței acestuia.

„Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie, să nu atingă fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.”