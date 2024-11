ULTIMA ORĂ Procurorul Dumitru Triboi, învinuit de accidentul de la Bahmut, nu promovează evaluarea externă

Comisia de evaluare a procurorilor anunță marți, 26 noiembrie, că a finalizat evaluarea procurorului Dumitru Triboi, candidat la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Comisia a decis în unanimitate că Dumitru Triboi nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 26/2022, prin urmare, nu promovează evaluarea.

Decizia a fost transmisă candidatului și CSP, urmând a fi publicată doar cu acordul candidatului.

Procurorul Dumitru Triboi a fost audiat la 18 octombrie 2024.

Acuzatorul de stat a fost întrebat în cadrul audierii la ce etapă se află dosarul penal în care este învinuit. Acesta a spus că vineri a fost la Procuratură unde i-au fost aduse la cunoștință concluziile unei expertize, care ar fi arătat că nu a avut posibilitatea să evite impactul. Conform învinuitul, mai urmează rezultatele altor două expertize.

Triboi a fost întrebat despre declarațiile sale de avere și interese personale din perioada 2012-2019 și despre nedeclararea venitului soției sale care vindea articole vestimentare și încălțăminte la o tarabă în piața de la Călărași. Aceasta muncește în bază de patentă de întreprinzător.

Dumitru Triboi a deținut, până la implicarea acum un an în accidentul care a luat viața a patru persoane, funcția de procurorul-șef al Procuraturii raionului Ungheni. Acesta a fost transferat pentru un an, din luna martie, la Procuratura raionului Călărași, conform Unimedia. În prezent, nu are aplicată nicio măsură restrictivă.

Detalii din dosar

La 25 ianuarie, magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au hotărât să admită recursul avocaților lui Dumitru Triboi și să înlocuiască măsura de arest preventiv cu eliberarea provizorie a acestuia, sub control judiciar, pe un termen de 15 zile. Hotărârea purta caracter irevocabil și nu putea fi contestată de procurori.

Ulterior, la solicitarea procurorilor, pe 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis prelungirea măsurii controlului judiciar cu alte 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În noiembrie 2023, membrii CSP au respins demersul procurorului general interimar Ion Munteanu privind suspendarea lui Dumitru Triboi de la șefia Procuraturii raionului Ungheni. Atunci, unele surse ale ZdG au spus că la baza deciziei membrilor CSP de a nu-l suspenda din funcție pe Dumitru Triboi au stat mai multe motive, printre care faptul că acuzatorul de stat are doi copii la întreținere și soția are un salariu de șase mii de lei, respectiv suspendarea din funcția i-ar lăsa fără venitul de bază.

„După decizia Curții de Apel și cea a membrilor CSP, reiese că domnul procuror poate să revină în funcție, până la emiterea unei sentințe definitive”, afirmă avocatul victimelor, Ion Bucur.

Contactat de ZdG, Andrei Cebotari, membru al CSP a subliniat că, în opinia sa, Dumitru Triboi ar putea reveni la serviciu, „iar vinovăția sau nevinovăția acestuia să fie stabilită de către instanța de judecată. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal”.

Ziarul de Gardă a analizat raportul de expertiză extrajudiciară, pe care avocatul victimelor, Ion Bucur, îl consideră „vădit eronat”.

Raportul de expertiză auto-tehnică

Raportul de expertiză extrajudiciară, analizat de ZdG, arată că impactul nu putea fi evitat.

„Expertiză judiciară auto-tehnică nu este una corectă, ba din contra este una vădit eronată, în favoarea învinuitului Dumitru Triboi, pentru a scăpa de răspunderea penală. (…) Am înaintat un demers la procuror pentru a fi dispusă o nouă expertiză repetată. În această expertiză nu se dau explicații concrete, mai mult decât atât, nu se descrie care este metodologia aplicată”, a punctat avocatul familiei victimelor, Ion Bucur.

Totodată, surse ale ZdG care au tangență cu dosarul menționează: „Căruțașul avea concentrația de alcool în sânge 1,67 g/l, adică o concentrație de 3,5 ori mai mare decât cea de la care începe răspunderea penală. Șoferul Dumitru Triboi nu avea alcool în sânge. De asemenea, căruțașul ar fi încălcat nouă prevederi ale Regulamentului Circulației Rutiere”, susțin surse ale ZdG care au tangență cu dosarul.

Avocatul Ion Bucur a declarat că „nu are nicio legătură căruțașul, căruța era condusă de soția lui, care nu avea gram de alcool în sânge”. Totuși, în expertiza auto-tehnică apare numele lui Mihail Bucilă.

Cronologia accidentului de la Bahmut

Accidentul rutier cu implicarea procurorului Dumitru Triboi s-a produs pe 20 octombrie, pe traseul R-1, în comuna Bahmut, raionul Călărași. „La fața locului polițiștii au stabilit preliminar că o Skoda Fabia a accidentat o căruță. În rezultat, patru persoane, printre care și un copil, membrii unei familii, au decedat, iar altele două au fost preluate de salvare”, se menționează în comunicatul Poliției.