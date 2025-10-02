ULTIMA ORĂ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Acesta este escortat la izolatorul din Chișinău

Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.

Acum câteva săptămâni, Țuțu, se afla în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false.

UPDATE 20:39 Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.

Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anunțarea în căutare și arestarea lui Constantin Țuțu. Judecătorul a admis parțial demersul procurorului. Astfel, Țuțu a fost anunțat în căutare, dar nu va fi arestat pentru 30 de zile, așa cum ceruse acuzarea.

Avocatul fostului deputat, Ion Negură, a declarat că clientul său nu poate pleca din Grecia pentru că este cercetat acolo într-un dosar de păstrare a actelor falsificate. El a prezentat instanței de la Chișinău hotărârea tribunalului din Grecia privind interdicția de a părăsi țara până la finalizarea examinării cauzei.

Avocatul a adus un act care arată că Țuțu și-a cumpărat bilet de avion spre Chișinău, ceea ce ar confirma că el intenționa să se întoarcă în R. Moldova. Negură a calificat demersul procurorului drept „absolut nefondat”. El a amintit că clientul său pledează nevinovat și a promis că acesta se va prezenta în instanță după revocarea măsurii preventive în Grecia.

Pe de altă parte, acuzatoarea de stat Elena Cazacov a declarat că Țuțu se află, de fapt, în regiunea transnistreană, care nu este controlată de autoritățile constituționale. Ea a precizat că pe 12 septembrie Procuratura Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a pornit un dosar penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.

Astfel, susține procuroarea, Țuțu se eschivează de justiție și ar putea comite alte infracțiuni. Totodată, ea crede că actul prezentat de avocat nu confirmă că însuși Țuțu a procurat biletul – oricine ar fi putut să-l cumpere online.

Pe 17 septembrie premierul Dorin Recean a negat declarațiile despre aflarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană, confirmate anterior în instanță de procurora Elena Cazacov.

Șeful Executivului a precizat atunci că fostul deputat „nu se află în prezent pe malul stâng, dar intenționează să călătorească acolo”. Acesta a mai precizat că Țuțu ar putea ajunge pe malul stâng fără să traverseze frontiera controlată de autoritățile constituționale, fără să menționeze cum, având în vedere că segmentul transnistrean de frontieră cu Ucraina este închis.

Acuzarea și-a motivat demersul printr-o informație primită de la Poliție că Țuțu s-ar afla în Transnistria, în timp ce apărarea spune că în acel document oamenii legii au scris că nu știu cum exact a ajuns în stânga Nistrului fostul deputat.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat, au fost reținuți și plasați în arest preventiv în Grecia în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.