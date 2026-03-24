ULTIMĂ ORĂ Parlamentul a votat instaurarea stării de urgență în sectorul energetic

Parlamentul se convoacă marți, 24 martie, în ședință extraordinară, pentru a examina decizia de instaurare a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, aprobată mai devreme în aceeași zi de către Cabinetul de miniștri, după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

UPDATE 20:30 Cu 72 voturi pentru, 18 abțineri și 0 voturi contra, Parlamentul a susținut declararea stării de urgență pentru 60 de zile. Ședința a fost declarată închisă.

UPDATE 19:30 S-a încheiat runda de întrebări.

UPDATE 17:54 Lucrările de reparație a liniei electrice ar putea lua aproximativ o săptămână, fără a lua în calcul lucrările de deminare, a menționat ministrul Energiei, Dorin Jughietu.

UPDATE 17:41 Munteanu că aproximativ 40 de km din linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești trece prin teritoriul Ucrainei.

„Aproximativ 40 de km trec prin teritoriul Ucraienei și a fost deservită de Ucraina în baza unui contract. Din ceea ce știu, și am discutat cu partea ucraineană de cel mai înalt nivel azi, (Ucraina n.r.) își asumă responsabilitatea în repornirea, reconstruirea acestei linii, dar linia și toate dispozitivele care se află acolo ne aparțin, deci ne revine și nouă să investim în această restabilire. Noi am propus părții ucrainene ajutor, dar ni s-a răspuns că au suficiente echipe deplasate, problema e că cotinuă atacurile și era situația incertă, cu explozii, era situația incertă dimineața”, a precizat prim-ministrul.

UPDATE 17:23 Prim-ministrul Alexandru Munteanu prezinte măsurile necesare pentru declararea Starea de urgență în sectorul energetic începând cu data de 25 martie 2026.

„Au fost activate cele 4 linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Începând cu ziua de mâine, dificitul estimat va ajunge la 350-400 de MW în orele de vârf. Deconectările în lanț, precum puteți deduce, rămân foarte posibile. Nu putem exclude noi atacuri, nu putem aștepta”, a declarat Munteanu de la tribuna Parlamentului.

Potrivit premierului, instaurarea stării de urgență este necesară, legală și preventivă: „Ne permite să acționăm rapid, să evităm blocajele și să protejăm oamenii, cetățenii noștri”.

„Prin instaurarea stării de urgență vom putea organiza și menține insule de consum alimentate prin liniile de conexiune de 110 kW; asigura resurse energetice în regim de urgență prin activarea contractelor de ajutor de avarie și solicita energia electrică de la operatorii sistemelor de transport adiacenți; interveni rapid în procedurile de achiziții. De asemenea vom putea proteja infrastructura critică, vom putea lucra direct cu operatorii și partenerii externi și, în sfârșit, dacă va fi necesar vom prioritiza consumul, astfel încât instituțiile sociale, esențiale și populația să fie protejate”, a explicat Munteanu.

Într-un video publicat marți, 24 martie, după ce Guvernul a propus Parlamentului declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, speakerul Igor Grosu, aflat într-un aeroport, a confirmat că parlamentarii se vor întruni într-o ședință extraordinară pentru a examina subiectul.

Pe 23 martie, LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, calificându-le drept crime de război. Șefa statului a scris că „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești”. Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.