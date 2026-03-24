Drone căzute lângă linia electrică Isaccea–Vulcănești: acces limitat pentru intervenții tehnice

În apropierea porțiunii afectate a liniei electrice Isaccea–Vulcănești au fost depistate drone prăbușite. Informația a fost comunicată marți, 24 martie, de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC). Reprezentanții Guvernului au precizat că dronele au fost identificate pe teritoriul Ucrainei, în zona unde se află segmentul avariat al liniei electrice.

Centrul Național de Management al Crizelor a relatat că linia electrică aeriană continuă să fie deconectată. „În imediata apropiere a infrastructurii afectate au fost identificate drone prăbușite, ceea ce impune restricții de acces pentru echipele tehnice și necesitatea desfășurării lucrărilor de deminare pentru a permite pe deplin intervenția necesară și în condiții de siguranță”, se arată în mesajul Centrului.

Potrivit Centrului, în paralel, echipele operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova, România și Ucraina desfășoară „în regim coordonat” verificările tehnice necesare, iar durata exactă a lucrărilor va putea fi estimată după finalizarea intervențiilor de deminare în teren.

„Echipele din teren depun toate eforturile pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice. Siguranța cetățenilor și a personalului implicat în intervenții rămâne prioritară”, a adăugat CNMC.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat marți, 24 martie, că Guvernul se va convoca în ședință la ora 13:00, pentru a institui stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. „Aceasta nu este o măsură de panică, ci de responsabilitate”, afirmă premierul.

După ședința Guvernului și parlamentarii se vor convoca în ședință.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a confirmat marți dimineață, 24 martie, că LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei. Premierul a dat asigurări că „există rute alternative”.

Ministerul Energiei a raportat că pentru menținerea alimentării cu energie electrică a R. Moldova au fost au pus în funcțiune inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.

Poliția de Frontieră a informat că spațiul aerian național nu a fost încălcat în urma atacurilor.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, calificându-le drept crime de război. Șefa statului a scris că „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești”. Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați să economisească lumina: