ULTIMA ORĂ Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al deputaților

Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului.

UPDATE 19:58 Proiectele privind demisia deputaților au fost votate. Ședința Parlamentului s-a încheiat.

19:05 În ordinea de zi au fost incluse 8 proiecte privind demisia din funcția de deputat a mai multor aleși, printre care Dorin Recean, Vladimir Bolea, Artur Mija, Ludmila Catlabuga, Mihail Popșoi, Dan Perciun, Nicolae Popescu și Emil Ceban care au depus cereri de demisie din Parlament.

UPDATE 18:43 În urma votului, 55 de deputați din Parlament au votat pentru noul guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu.

UPDATE 18:30 Deputații țin discursuri la tribuna Parlamentului.

UPDATE 18:07 Partidul Nostru nu va vota Guvernul nou propus.

UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține Guvernul Munteanu.

UPDATE 16:48 De la tribuna Parlamentului, Ion Ceban a declarat că Alternativa nu va vota noul Guvern.

UPDATE 16:40 Reprezentanții PSRM și PCRM au declarat că nu vor susține Guvernul Munteanu.

UPDATE 16:20 Conform procedurii, reprezentanții fracțiunilor parlamentare dau citire, rând pe rând, discursurilor, la tribuna Legislativului.

UPDATE 16:05 Veronica Roșca, președinta Comisiei juridică pentru numiri și imunități, dă citire proiectului de lege prin care se susține programul și componența Guvernului Munteanu.

UPDATE 16:02 Runda de întrebări, care a durat mai bine de cinci ore, s-a finalizat.

UPDATE 15:40 Întrebat deputatul din partea Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Adrian Domentiuc, dacă își va da demisia în cazul în care nu își va „îndeplini promisiunea de aderare până în 2028”, Munteanu a răspuns că „cu siguranță” va face acest lucru.

UPDATE 13:55 Runda de întrebări continuă deja de mai bine de trei ore.

UPDATE 10:55 Deputații adresează întrebări lui Alexandru Munteanu.

UPDATE 10:16 A început audierea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu. Acesta prezintă programul guvernamental, care se numește „UE, pace, dezvoltare”, și echipa.

„Experiența mea profesională și de viață m-a învățat că vorba frumoasă e bună pentru a uni oamenii, dar devine dăunătoare atunci când încearcă să acopere lipsuri. De aceea, vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează — nu unul populist. Voi spune adevărul, chiar și atunci când soluțiile cer un efort comun din partea întregii țări. Voi fi deschis la propuneri și opinii, pentru că soluțiile bune se nasc din dialog. Dar dialogul este o stradă cu dublu sens — sper să-l parcurgem împreună. Ideile contează prin fezabilitate, nu prin intensitatea cu care sunt strigate. Critica e utilă, dar participarea activă este de neînlocuit. Diferențele de opinie sunt firești într-o democrație. Important este ca ele să nu ne abată de la direcția stabilită de cetățeni: viitor european, viață mai bună, siguranță pentru fiecare familie. Când și cum atingem aceste obiective poate fi discutabil, dar direcția strategică — pro-europeană și democratică — nu este negociabilă. A fost votată de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat Munteanu de la tribuna Parlamentului.

UPDATE 10:08 Alexandru Munteanu a postat o fotografie cu echipa sa în timp ce se deplasau spre Parlament.

„Împreună cu echipa, mergem în Parlament să prezentăm programul de guvernare și să cerem votul de sprijin”, se arată în postare.

Lista eventualilor miniștri:

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Cristina Gherasimov – viceprim-ministră pentru integrare europeană;

Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe;

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;

Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării;

Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare;

Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;

Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției;

Andrian Gavrilița – ministrul Finanțelor;

Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale;

Emil Ceban – ministrul Sănătății;

Gheorghe Hajder – ministrul Mediului;

Cristian Jardan – ministrul Culturii;

Dorin Junghietu – ministrul Energiei,

Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării;

Alexei Buzu – secretar general al Guvernului;

