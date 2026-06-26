ULTIMA ORĂ Focuri de armă în curtea Judecătoriei Strășeni: Un deținut a fost rănit mortal

Un deținut a murit după ce a fost împușcat în curtea Judecătoriei Strășeni, unde fusese escortat pentru a participa la o ședință de judecată într-un alt dosar de huliganism. Potrivit Poliției, unul dintre agenții de escortă a tras un foc de avertisment în momentul în care tânărul ar fi încercat să evadeze, însă proiectilul l-a rănit.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), deținutul, în vârstă de 23 de ani, executa deja o pedeapsă pentru huliganism și fusese escortat vineri, 26 iunie, de angajații Inspectoratului de Poliție Călărași la Judecătoria Strășeni, unde era cercetat într-un alt dosar penal, tot pentru huliganism.

Conform oamenilor legii, în timpul escortei, tânărul ar fi încercat să evadeze. În momentul în care încerca să escaladeze gardul din curtea instanței, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment.

„Din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul a rănit deținutul”, precizează IGP.

Echipajul medical solicitat de urgență la fața locului a constatat decesul acestuia.

Poliția anunță că toate circumstanțele incidentului sunt investigate. Au fost dispuse expertizele necesare și inițiate procedurile legale pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs cazul, spun oamenii legii.

Totodată, în cadrul anchetei urmează să fie verificat dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, inclusiv articolele 9 și 10 referitoare la aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale, punctează IGP.