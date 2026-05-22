Un nou cod galben de instabilitate atmosferică: se așteaptă grindină și vijelii

Meteorologii anunță un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil vineri, 22 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00. Nota informativă a fost publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Potrivit meteorologilor, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, se așteaptă averse puternice, cu cantități de precipitații între 15 și 45 l/m², grindină și vijelii cu rafale de vânt de până la 15–20 m/s.

Avertizarea a fost emisă vineri, 22 mai, la ora 12:00.

Reprezentanții SHS precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, mesajul de avertizare și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate.