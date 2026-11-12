ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea care a dus la nepromovarea evaluării externe de către Veronica Dragalin odată cu demisia din funcție. Doi judecători au avut opinii disidente

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea care a dus la nepromovarea evaluării externe de către fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, atunci când și-a dat demisia.

Instanța a decis că, până la modificarea cadrului normativ de către Parlament, în cazul cererilor de demisie depuse după expirarea termenului de 20 de zile de la notificarea privind inițierea evaluării, procedura de evaluare a integrității etice și financiare va continua la solicitarea judecătorului sau procurorului.

Doi judecători constituționali au formulat opinii disidente (Judecătorul Curții Constituționale care nu este de acord cu hotărârea adoptată sau cu avizul emis poate să își expună în scris opinia sa separată, n.r.). Judecătorul Sergiu Litvinenco, fost ministrul al Justiției, s-a abținut de la examinarea cauzei.

Curtea a admis parțial sesizarea privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate din oficiu de judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție Stela Procopciuc, Ion Munteanu și Vladislav Gribincea, și avocatul Veronicăi Dragalin Vladimir Grosu, în dosarul pendinte în instanța supremă.

Astfel, a fost declarat neconstituțional textul „indiferent de motivul invocat” din legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative.

Este vorba despre articolul care vede că „cererea de demisie poate fi retrasă doar în interiorul termenului de 20 de zile. Depunerea cererii de demisie după expirarea acestui termen, indiferent de motivul invocat, se echivalează cu nepromovarea evaluării”.

Totodată, a fost declarată inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor:

În urma evaluării, completul de evaluare întocmește un raport motivat cu privire la evaluare, care să conțină faptele relevante, motivele și concluzia privind promovarea sau nepromovarea evaluării. Respingerea unor dovezi prezentate de subiectul evaluării trebuie motivată în raport.

Prin hotărâre motivată, adoptată în cel mult 30 de zile de la recepționarea documentelor menționate la art. 17 alin. (6), consiliul respectiv:

acceptă raportul cu privire la evaluare și constată promovarea sau nepromovarea evaluării;

respinge raportul cu privire la evaluare și dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare, dacă constată circumstanțe de fapt sau erori procedurale care puteau duce la promovarea sau, după caz, nepromovarea evaluării;

după recepționarea raportului cu privire la evaluare, întocmit ca urmare a reluării evaluării prevăzute la lit. b), acceptă raportul conform lit. a) sau îl respinge și constată promovarea sau nepromovarea evaluării.

Curtea Supremă de Justiție:

respinge contestația;

admite contestația și:

dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare de către comisia de evaluare;

dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare de către consiliul respectiv;

constată promovarea sau nepromovarea evaluării în cazul anulării hotărârii consiliului respectiv emise după reluarea procedurii de evaluare.

Curtea Supremă de Justiție admite contestația doar dacă constată că, în cadrul procedurii de evaluare, au fost admise erori procedurale grave care afectează caracterul echitabil al procedurii de evaluare sau că există circumstanțe de fapt care puteau duce la promovarea sau nepromovarea evaluării.

La 12 iunie 2025, Completul de evaluare B din cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor a aprobat raportul de evaluare cu următoarea concluzie:

„Întrucât subiectul evaluării a demisionat din funcția de procuror-şef al Procuraturii Anticorupție după nouă luni de la data inițierii evaluării de către Comisie, această demisie se echivalează cu nepromovarea evaluării de către subiect. În același timp, Comisia reține că această nepromovare s-a constatat în baza unui temei procedural și nu reflectă o examinare de fond a integrității etice și financiare a subiectului. Evaluarea subiectului a fost inițiată, au fost colectate şi analizate informații, subiectului evaluării i-a fost adresată o rundă de întrebări, însă evaluarea nu a fost finalizată din cauza demisiei subiectului evaluării”.

Evaluarea în privința Veronicăi Dragalin a fost inițiată la 24 mai 2024 prin notificarea subiectului și solicitarea de a prezenta declarația de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, care include lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și al serviciul public, precum și un chestionar cu privire la integritate etică. Veronica Dragalin a transmis documentele solicitate în termenul stabilit. Comisia a analizat informațiile colectate și a solicitat clarificări suplimentare, la care Dragalin a răspuns în termen de aproximativ o lună și jumătate, invocând motive personale.

La 19 februarie 2025, Veronica Dragalin și-a depus cererea de demisie, iar la 4 martie 2025, mandatul său a încetat. În consecință, Comisia a fost obligată să înceteze procedura de evaluare în curs. Potrivit legii, depunerea cererii de demisie după expirarea termenului de 20 zile de la notificarea privind inițierea evaluării, indiferent de motivul invocat, se echivalează cu nepromovarea evaluării.

Veronica Dragalin a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție, „cu speranța” că proiectul de lege privind comasarea celor două procuraturi specializate „nu va merge înainte”. Dacă inițiativa legislativă va fi susținută, Dragalin și-ar fi pierdut oricum funcția, având în vedere că proiectul de lege prevede că, la data încetării activității PCCOCS și a PA, „mandatul procurorilor-șefi ai celor două procuraturi specializate și al adjuncților acestora, inclusiv a interimarilor, încetează de drept”.