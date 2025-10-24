ULTIMA ORĂ Alexandru Munteanu, desemnat la funcția de premier. Maia Sandu a semnat decretul

În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Sursa: presedinte.md

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris președinta.

Pe 14 octombrie, potrivit unor surse, Ziarul de Gardă a scris că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Ulterior, în aceeași zi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și după convocarea primei ședințe a noului Parlament.

„Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din R. Moldova”, a scris președintele PAS, Igor Grosu.

După validarea alegerilor de Curtea Constituțională și după prima ședință a Parlamentului din 22 octombrie, Maia Sandu a inițiat convorbiri cu toate fracțiunile parlamentare.

Potrivit Președinției, consultările au avut drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern.

În urma consultărilor, președintele Partidului Politici „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a declarat pentru presă că deputații fracțiunii au un alt candidat, însă sunt „realiști”, înțelegând că „un candidat poate fi propus de o majoritate, pe care noi la moment nu o avem”.

Blocul Alternativa a subliniat că va lua o decizie despre susținerea sau nesusținerea politică a Guvernului doar la momentul în care va fi prezentat programul de guvernare și echipa cabinetului de miniștri.

Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) care trebuia să aibă consultările la ora 17:00 a refuzat să participe la consultațiile inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea candidaturii premierului.

Reprezentanții fracțiunii Socialiștilor au afirmat că nu au venit „pentru a propune candidați”. Președintele fracțiunii, Igor Dodon, a spus că Alexandru Munteanu, este „un profesionist”, dar că „dacă îi va permite să activeze așa cum crede el, va fi sancționat foarte repede și îl va aștepta soarta doamnei Dragalin”.

PAS a declarat în urma consultărilor că „garnitura este aproape gata, veți vedea nume interesante”.

După anunțul făcut de PAS de al propune pe Munteanu în funcția de premier, în spațiul public au apărut mai multe investigații în care apare numele acestuia.

ZdG a scris că numele lui Alexandru Munteanu apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

Ulterior, RISE Moldova a scris că documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

Ulterior, Alexandru Munteanu a venit cu o reacție cu mai multe precizări în legătura cu informațiile despre activitatea lui și respinge mai multe acuzații.

În cadrul unei emisiunii de la TV8, Munteanu, a confirmat că deține trei cetățenii – a R. Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, menționând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză.

În cadrul aceleiași emisiuni, acesta a evidențiat trei priorități din Programul său de guvernare.

Trei cele mai importante priorități declarate de Munteanu sunt „creșterea investițiilor, trecerea de la consum la investiții, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ridicarea nivelului de trai al categoriilor potențial vulnerabile ale populației”.