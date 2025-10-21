Trei priorități pentru potențialul Guvern Munteanu și reforma administrativ-teritorială: „Nepopularitatea unei măsuri nu înseamnă că aceasta este rea”

Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a evidențiat trei priorități din Programul său de guvernare. Totodată, acesta a abordat subiectul unor reforme „dureroase”, precum cea administrativ-teritorială. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la emisiunea „Новая неделя с Анатолием Голя” de la TV8.

Trei cele mai importante priorități declarate de Munteanu sunt „creșterea investițiilor, trecerea de la consum la investiții, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ridicarea nivelului de trai al categoriilor potențial vulnerabile ale populației”.

În continuare, jurnalistul TV8 l-a întrebat pe Munteanu: „Se spune mereu că reformele dificile și dureroase nu trebuie făcute cu un an înainte de alegeri, ci imediat după acestea. Ținând cont că în 2026 nu vor avea loc alegeri, ce măsuri nepopulare aveți în vedere? Intenționați să inițiați reforma administrativ-teritorială?”

„Uitați-vă, noi discutăm pe marginea acestui plan. Haideți să trecem această etapă și eu și ministrul vom veni și vă vom povesti totul. Eu nu sunt de acord cu acest clișeu că măsurile trebuie să fie „nepopulare”. Adică ele pot fi nepopulare, dar e mai curând din cauza inerției și a esenței umane când orice schimbare… „pentru ce așa?”. Nepopularitatea unei măsuri nu înseamnă că aceasta este rea. Îmi pare că foarte multe lucruri sunt legate de lipsa de educație și procesul de explicare de ce facem una sau alta. Noi doar nu facem ceva doar pentru că ne place nouă și am vrea cuiva să-i fie rău. Noi facem pentru ca să fie mai bine. Trebuie să ne concentrăm pe întrebarea cum facem să implementăm reformele. În contextul aderării la UE, noi trebuie să fim mai eficienți și da, trebuie să îmbunătățim sistemul administrativ, inclusiv teritorial. Dar aceste reforme nu neapărat trebuie să fie dureroasă. (…) Clar că orice schimbare poate duce la anumite greutăți pe termen scurt, dar dacă există un plan bun pe termen lung, reformele aduc la rezultate bune”, a răspuns Munteanu.

Reforma administrativ-teritorială ar putea fi implementată începând cu anul viitor, înaintea alegerilor locale din 2027, a anunțat anterior președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia trebuie adoptată în 2026, astfel încât viitorii primari și consilieri locali să fie aleși deja în noile unități administrativ-teritoriale.

„Alegerile locale sunt în 2027, iar asta înseamnă… până atunci. Deci, acesta este timpul pe care îl avem la dispoziție. Până la sfârșitul anului, o să fim ocupați cu Legea bugetului și așa mai departe. În 2026, ca răspuns nu numai la angajamentul nostru, dar și la multiple solicitări (…), trebuie să luăm decizia. Reforma, dacă o aplici, o aplici atunci. Pentru că următorii primari, următorii consilieri trebuie să fie aleși în noile realități”, a precizat liderul PAS, partidul care a obținut o nouă majoritate parlamentară la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Oficialul a adăugat că denumirea viitoarelor unități teritorial-administrative, fie că vor fi județe sau regiuni, contează mai puțin, important fiind modul în care vor fi organizate și optimizate serviciile publice.

„O să discutăm. Aici mai puțin contează denumirile”, a punctat șeful Legislativului.