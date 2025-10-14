ULTIMA ORĂ Președintele PAS confirmă faptul că Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de prim-ministru

Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat faptul că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu după ce Curtea Constituțională va valida mandatele de deputat și șefa statului va convoca prima ședință a Parlamentului.

Marți, 14 octombrie, ZdG a dezvăluit, citând mai multe surse independente una de alta, că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Mesajul integral al lui Igor Grosu:

„Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din R. Moldova.

Pentru că domnul Munteanu nu a fost o persoană publică, este important să cunoaștem realizările și parcursul profesional al domniei sale. Născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, Alexandru Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.

A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a scris Igor Grosu.