Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii mai puțin cunoscute din biografia lui Alexandru Munteanu

Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

În 2007, după ce a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze, Munteanu a fost felicitat, în cadrul unei recepții organizată în incinta reședinței ambasadorului Franței de atunci inclusiv de către Marian Lupu, care era pe atunci președintele Parlamentului, dar și de Iurie Roșca, pe atunci vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova, condamnat recent la 4 ani de închisoare.

Urmele lui Alexandru Munteanu din „Pandora Papers”

Pandora Papers reprezintă, ca volum de date, cea mai amplă scurgere de informații financiare despre lumea offshore. În aceeași scurgere de informații apare și numele lui Kamil Goca, partenerul lui Alexandru Munteanu în „4i Capital Partners”.

În informațiile făcute publice, Alexandru Munteanu și Kamil Goca sunt legați de compania „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev. Offshore-ul, la fel ca firma, are statut activ din 2016, însă este înregistrată la adresa Yamraj Building, Road Town, Tortola. Tot în 2016 a fost înregistrată la Kiev și compania „4i Capital Partners” – specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și R. Moldova.

Aceeași bază de date relevă conexiunile lui Alexandru Munteanu și Kamil Goca și cu o altă firmă – „REYFIELD FINANCE LIMITED”. Aceștia sunt listați drept „beneficiari efectivi” ai offshore-ului. Firma a fost înregistrată în 2011, de asemenea, în Insulele Virgine Britanice. În „REYFIELD FINANCE LIMITED” figurează și un intermediar – Christodoulos Vassiliades, care are același rol de „intermediar” în alte peste 280 de firme offshore.

Începând cu anul 2013, au avut loc mai multe scurgeri similare de informații, dezvăluite prin investigațiile Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers și Offshore Leaks. Toate aceste date au fost centralizate într-o bază unică de date a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), disponibilă public online.

Documentate secrete, 11,9 milioane de fișiere, printre care emailuri, acte de înregistrare a companiilor, certificate de acționar, rapoarte de conformitate și diagrame complexe, analizate în cadrul investigației Pandora Papers, au vizat 35 de actuali și foști șefi de state, 330 de politicieni și funcționari publici din 91 de țări și teritorii.

Documentele confidențiale dezvăluie afacerile offshore ale regelui Iordaniei, Abdullah al II-lea, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, fost prim-ministru al Republicii Cehe, Andrej Babiš, partidul căruia a câștigat de curând alegerile din țara sa, dar și fostul premier britanic Tony Blair. Printre beneficiarii de offshore-uri sunt și șefii de state din Kenya, Ecuador, Azerbaidjan, dar și oameni din anturajul lui Vladimir Putin.

Autorii menționează că multe dintre activitățile desfășurate prin structuri offshore sunt legale, însă investigațiile realizate de Consorțiu și partenerii săi în ultimii ani au demonstrat că anonimatul oferit de economia offshore facilita spălarea banilor, evaziunea fiscală, frauda și alte infracțiuni. „Chiar și atunci când sunt legale, activiștii pentru transparență susțin că utilizarea acestor mecanisme paralele subminează democrația, întrucât avantajează un grup restrâns în detrimentul majorității”, punctează CIJI.

În 2007 era felicitat de Lupu, Roșca sau Lucinschi, după ce fusese distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze

În 2006, Alexandru Munteanu a fost distins, cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

neorama.md

Mai multe fotografii de la recepția din 2007 dată în cinstea „noului cavaler”, care a avut loc în incinta reședinței ambasadorului Franței de atunci, Edmond Pamboukjian arată că, printre invitații la eveniment s-au numărat președintele Parlamentului din acea perioadă, Marian Lupu, vicepreședintele de atunci al Legislativului, Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare în septembrie 2025, sau fostul deputat Chiril Lucinschi. Imaginile au fost publicate de revista „Neorama”.

captură/neorama.md

În discursul său, publicat în aceeași revistă, Marian Lupu menționa că a făcut cunoștință cu Alexandru Munteanu în SUA, în 1994.

neorama.md

„Din partea mea, încerc să găsesc formula optimă pentru a-mi exprima emoţiile şi sentimentele ce mă domină. Am făcut cunoştinţă cu Alexandru în 1994 la Washington. Astăzi am înțeles că l-am descoperit din nou. Țin să menționez că această înaltă distincţie a Republicii Franceze este, poate, cel mai bun cadou făcut cu ocazia celor 15 ani de relaţii diplomatice între țările noastre. Trebuie să percepem acest eveniment într-un context în care această decorație are o semnificaţie extrem de importantă din punct de vedere politic. Este un semnal pentru autorităţi. La fel e un semnal pentru mine personal. Sunt convins că în lunile următoare evenimente importante în relațiile noastre urmează să se producă”, a declarat atunci Marian Lupu. În 2025, Lupu este președintele Partidului „Respect Moldova”.

neorama.md

La recepție, ambasadorului Franței, Edmond Pamboukjian, l-a descris pe Munteanu drept „ceea ce va fi Moldova în anii viitori”: „(…) o persoană care îmi sunteţi prieten personal şi un prieten fidel al ţării mele. Sunteţi un cetăţean moldovean de excepţie, care reprezintă excelenţa țării dumneavoastră. Aveţi deschidere, spirit, cultură educaţie. Sunteţi om de reflecţiune şi savant ce aţi practicat fizica aplicată. Aţi fost activ în administraţia ţării voastre, activ şi în organizațiile internaţionale prezente în ţara voastră. Sunteţi fidel tradițiilor, dar şi viitorului. Dumneavoastră prefiguraţi ceea ce va fi Moldova în anii viitori”.

În replică la felicitările aduse, Munteanu a spus că înalta distincţie a Republicii Franceze „este recunoştinţa meritului Alianţei Franceze din Moldova pentru toți aceşti 15 ani de activitate”.

„În momentul constituirii am fost cel mai tânăr preşedinte din toate cele 130 Alianţe din lume. Acum nu e chiar acel caz, dar după cum zicea Édith Piaf: «Je ne regrette rien». Le mulţumesc tuturor participanţilor, care au fost şi sunt împreună cu noi, pentru efortul, energia şi entuziasmul lor. Mulțumesc din suflet Franţei pentru onoarea acordată şi tuturor prietenilor, care împărtăşesc cu mine această bucurie”, a declarat Munteanu.

Marți, 14 octombrie, ZdG a publicat informații, confirmate de mai multe surse independente, potrivit cărora omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste două decenii în Ucraina, urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea primei ședințe a noului Parlament.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova) și președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova de peste 3 decenii.

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).