„Uimitor. Meteoric. Incredibil”: Emma Răducanu, în vizorul presei internaționale, după câștigarea US Open

Finala US Open 2021 a fost câștigată de către britanica Emma Răducanu, sportiva cu origini românești fiind prima persoană – atât în tenisul feminin, cât și în cel masculin – care câștigă o finală de Grand Slam venind din calificări. După această victorie, pe lângă felicitările primite de la persoane de rang înalt din Marea Britanie, performanța sportivei a fost discutată pe pagini ale unor cunoscute publicații internaționale – BBC, The New York Times sau L’Equipe.

„A venit din Canada, la vârsta de doi ani, născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică, cât de norocoși suntem să putem spune că e una de-a noastră”, a comentat BBC, citat de către biziday.ro

„Uimitor. Ridicol. Meteoric. Incredibil. Puteți alege, dar niciun cuvânt nu poate rezuma cu adevărat ceea ce a realizat Raducanu”, a mai scris BBC.

The New York Times a scris că aceasta este „cu siguranță cea mai surprinzătoare finală din ultimii 50 de ani”.

„Raducanu și Fernandez au reușit din nou să elimine două jucătoare cu experiență, care din punct de vedere al clasamentului se află într-o altă lume, însă pe teren nu s-a văzut acest lucru“, a punctat publicația.

L’Equipe a scris despre Raducanu că are „un viitor care se anunță strălucit”.

Emma prima britanică ce câștigă un titlu de Grand Slam, după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon, și prima britanică, după mai bine de jumătate de secol, care își adjudecă titlul la US Open, tot după Virginia Wade, în 1968.

Ea s-a născut în Toronto, Canada, tatăl său fiind din România, iar mama din China. Pe când Emma avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie. Recent, sportiva a declarat presei din Marea Britanie că vine de câteva ori pe an în România, la bunica sa, și că îi place foarte mult mâncarea autohtonă.