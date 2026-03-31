UE îndeamnă membrii să reducă consumul energetic și să se pregătească de o întrerupere prelungită

Uniunea Europeană îndeamnă guvernele blocului comunitar să intensifice eforturile de economisire a energiei și să ia în calcul alternative, în contextul presiunilor asupra aprovizionării cu petrol, cauzată de războiul din Iran, potrivit unei scrisori, datate cu 30 martie, studiată de Euronews.

Comisarul european Dan Jørgensen a îndemnat capitalele statelor membre ale UE să elaboreze măsuri de reducere a consumului de petrol și gaze, în special în sectorul transporturilor, în contextul în care UE se pregătește pentru posibile întreruperi ale aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz.

Miniștrii energiei și finanțelor din cadrul G7 au declarat că urmăresc cu atenție impactul conflictului din Iran asupra sectorului energetic și asupra stabilității economice generale și că sunt pregătiți să ia „orice măsuri necesare” pentru a asigura securitatea pieței. Până acum nu s-au convenit măsuri concrete, cum ar fi eliberarea rezervelor strategice.

În ciuda amplorii potențialelor perturbări, aprovizionarea imediată cu energie a UE „rămâne sub control”, a declarat comisarul european Dan Jørgensen. Cu toate acestea, Bruxelles îndeamnă capitalele să „se pregătească din timp” în perspectiva unei „perturbări care ar putea fi de lungă durată”.

Prețurile gazelor naturale ar putea, de asemenea, să crească până la nivelurile înregistrate în timpul crizei energetice din 2022, atunci când Uniunea Europeană a pierdut aproximativ 44–45% din importurile sale din Rusia, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova.

Comisarul european Dan Jørgensen a declarat că Uniunea Europeană este „relativ pregătită”, datorită normelor privind stocarea și planurilor de urgență. Pe 20 martie, capitalele europene au primit directive să reducă nivelurile de stocare a gazelor naturale pentru a evita cumpărăturile panicarde, permițând ca nivelurile actuale de 90% să fie reduse până la 75%.

Pe 11 martie, Agenția Internațională pentru Energie a coordonat eliberarea a peste 400 de milioane de barili din stocurile de urgență, țările UE contribuind cu aproximativ 20% din acest total.

Comisia Europeană a subliniat importanța unității și a avertizat că politicile naționale necoordonate ar putea perturba piața internă a energiei din UE.