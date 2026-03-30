Războiul din Iran: Scenariile posibile

Negocierile cu Iran-ul există și sunt foarte serioase, ne asigură președintele Donald Trump într-un mesaj postat luni, 30 martie, pe Truth Social. Ba mai mult de atât, ele se poartă cu un regim nou și mai rezonabil decât cel existent în Iran acum o lună. Și progrese s-au înregistrat în cursul acestor negocieri, scrie președintele. Totuși, dacă pentru orice motiv, un deal prin care Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă pentru business nu se va concretiza în scurt timp, atunci Statele Unite vor trece la fapte și vor arunca în aer și distruge facilitățile energetice ale Iran-ului, puțurile de petrol și toată Insula Kharg. Plus, probabil, instalațiile de desalinizare a apei, relatează Euronews.

Riști, dar câștigi?



Mesajul lui Donald Trump vine la fix 4 saptămâni de când operațiunea militară cunoscută sub numele „Epic Fury” sau războiul din Iran a pornit cu promisiunea că nu va dura mult și că nu va marca începutul unui conflict miltar fără sfârșit care să golească vistieria americană și să întindă nervii populației înainte de midterms. Și mai vine într-un moment în care popularitatea lui Donald Trump este în scădere. Cel mai recent sondaj Umass Amherst realizat în perioada 20-25 martie, pe un eșantion de 1000 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de 3,5%, arată că popularitatea președintelui Trump a scăzut la cel mai mic nivel din mandatul 47: este acum de 33%.





Sigur că scăderea nu este pricinuită doar de războiul din Iran, ci și de o mulțime de alți factori care deranjează teribil chiar baza sa MAGA: inflația, locurile de muncă, prețurile mari și tarifele care au început să se întoarcă deja împotriva consumatorului american. Dar, în acest context, să implici țara într-un război care nu a fost îndeajuns explicat și ale cărui obiective se modifică de la o zi la alta – ba schimbare de regim, ba distrugerea rachetelor balistice, ba obliterarea programului nuclear al Iran-ului – se dovedește o tactică necâștigătoare. Chiar și republicanii care l-au susținut la ultimele alegeri au acum o problemă. Și este una acută pentru că umbra alegerilor de la mijlocul mandatului prezidențial atârnă deasupra lor cu perspective nu tocmai îmbucurătoare.

La recenta întrunire CPAC (Conferința pentru Acțiune Politică Conservatoare) din Texas, acolo unde s-au adunat susținătorii duri ai principiilor MAGA, participanții aveau păreri împărțite despre oportunitatea și necesitatea campaniei din Iran. Fostul congresman Matt Gaetz și fondatorul celebrei armate private Blackwater, Erik Prince, au transmis mai degrabă mesaje de precauție decât de optimism cu privire la incursiunea din Iran, mai ales când e vorba despre „boots on the ground” – „bocanci pe teren”.



Despre strategii și scenarii



La întâlnirea miniștrilor de externe G7 de săptămâna trecută, conform surselor Axios, Secretarul de Stat Marco Rubio le-a spus omologilor săi că operațiunea americano-israeliană din Iran ar mai putea dura încă 2 până la 4 săptămâni, ceea ce extinde în mod evident termenul anunțat inițial de Casa Albă și care prepusupunea încheierea ofensivei în maximum 6 săptămâni. Dar, de fapt, dincolo de postările incendiare de pe rețelele de socializare sau de discursurile înflăcărate, informații oficiale cu privire la strategia Statelor Unite nu avem. Un briefing la Departamentul de Război nu s-a mai ținut de vreo 11 zile și tot ceea ce află presa este ori citit printre rânduri, ori vine din surse care – nu-i așa? – ar putea oferi anumite elemente tocmai pentru a canaliza narativul în direcții aiurea, ori pentru a încerca, așa cum se zice pe românește, „marea cu degetul”.

Una peste alta, avem acum două scenarii: dintr-un interviu oferit de Donald Trump publicației Financial Times rezultă că focusul Administrației este pe petrolul din Iran fiindcă uite ce bine funcționează lucrurile cu Venezuela, nu? Iar din Wall Street Journal, pe surse, aflăm că ar exista un plan privind o operațiune de comando prin care americanii să extragă din Iran cele 460 de kilograme de uraniu îmbogățit 60%, adică acel uraniu care e la un pas de a fi pregătit pentru uz militar și care îi îngrijorează atât pe americani, cât și pe israelieni și pe vecinii Iran-ului din Golf.



Cât despre prezența militară americană în zonă, Canal 13 din Israel dezvăluie, tot pe surse, că autoritățile de acolo ar dori să invite SUA să își crească numărul de baze de pe teritoriul acestui stat și să staționeze acolo mai multe efective. Pentru că există un risc evident după ce operațiunile „Epic Fury" (SUA) și „Roaring Lion" (Israel) se vor fi încheiat.






















