UE ajunge la un acord provizoriu cu SUA privind taxele de import, înainte de termenul limită impus de Trump

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor de import pentru mărfurile americane, menținând blocul pe drumul cel bun pentru a respecta termenul limită impus de Trump pentru a evita tarife mai mari la exporturile europene, transmite Deutsche Welle.

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu marți seara, 19 mai, târziu pentru eliminarea taxelor de import pentru mărfurile americane, o parte esențială a pactului comercial al UE cu Statele Unite.

„Sunt mândră să anunț că Europa a evitat o escaladare dăunătoare a tensiunilor comerciale transatlantice și a protejat companiile europene, investițiile și milioanele de locuri de muncă de ambele părți ale Atlanticului”, a postat pe X Zeljana Zovko, negociatorul comercial principal din grupul Partidului Popular European pentru acordul cu SUA.

Decizia UE privind acordul a fost luată pentru a respecta termenul limită impus de președintele Donald Trump din 4 iulie și pentru a evita tarife mai mari impuse de SUA pentru mărfurile europene.

„Salut acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliu privind reducerea tarifelor pentru exporturile industriale americane către UE. Aceasta înseamnă că în curând vom respecta partea noastră din Declarația comună UE-SUA, așa cum am promis”, a postat pe X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că un acord arată că blocul „își respectă angajamentele”.

„Împreună, putem asigura un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos.”

Într-o postare pe X, Merz a spus că acordul înseamnă „mai multă securitate și stabilitate pentru afacerile noastre”.

Ce știm despre acordul comercial SUA-UE?

Acordul comercial SUA-UE a fost încheiat în iulie 2025, după luni de incertitudine tarifară. Iată câteva dintre cele mai importante lucruri de știut despre acest acord:

Acordul impune un tarif american de 15% pentru majoritatea exporturilor UE;

UE a promis investiții de 514 miliarde de euro în Statele Unite, cel mai mare partener comercial al său;

Acordul a redus tariful de 25% impus producătorilor auto europeni în aprilie 2025;

Înainte de al doilea mandat al președintelui Donald Trump, tariful pentru automobilele europene era de 2,5%;

Acordul ajută UE să evite un război comercial mai amplu, care ar putea afecta încrederea afacerilor și cheltuielile consumatorilor de ambele părți ale Atlanticului;

Mai mulți lideri politici și de afaceri europeni au criticat acordul ca fiind dăunător pentru blocul celor 27 de membri;

UE a insistat inițial pentru o rată tarifară mai mică de 10%;

În februarie, parlamentarii UE au amânat aprobarea acordului pe fondul incertitudinii cu privire la politicile tarifare ale lui Trump;

Amânarea a urmat unei hotărâri a Curții Supreme a SUA care a anulat multe dintre tarifele globale anterioare ale lui Trump;

Trump a impus ulterior un nou tarif general de 15% ca răspuns la hotărârea instanței.

Legislatorii UE au atenuat mai multe solicitări în timpul negocierilor, inclusiv o propunere de suspendare a tarifelor favorabile pentru exportatorii americani dacă Washingtonul ar încălca termenii acordului.

Textul final oferă, de asemenea, SUA termen până la sfârșitul anului pentru a elimina suprataxele pe oțel de peste 15%, în loc să facă din aceasta o precondiție pentru acord.

UE a insistat, de asemenea, asupra unor așa-numite clauze „răsărit” și „apus” mai puternice, în baza cărora UE ar reduce taxele doar atunci când SUA își îndeplinește partea sa din acord și ar pune capăt concesiilor tarifare ale UE la 31 martie 2028. Clauza răsăritului a fost eliminată complet, în timp ce apusul a fost amânat până la sfârșitul anului 2029, au declarat parlamentarii.