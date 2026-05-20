Cetățenii moldoveni care muncesc în Slovacia vor beneficia de pensii. Guvernul a aprobat ratificarea Acordului dintre țări

Cetățenii R. Moldova care muncesc în Republica Slovacă, precum și persoanele care au desfășurat activitate profesională în ambele state, vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmaș, potrivit Guvernului.

Executivul a aprobat ratificarea Acordului moldo-slovac în domeniul securității sociale, semnat la Bratislava la 26 martie 2026. Documentul prevede totalizarea perioadelor de asigurare realizate în cele două state și transferul prestațiilor în statul de domiciliu al beneficiarului.

„Astfel, fiecare stat va calcula și va achita pensia proporțional perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, iar cetățenii care au muncit legal în Republica Slovacă vor putea valorifica drepturile sociale dobândite, inclusiv după revenirea în R. Moldova”, comunică Guvernul.

R. Moldova are semnate 22 de Acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate.

În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins semnificativ acest număr, prin încheierea acordurilor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.