UE a convenit imobilizarea pe termen nelimitat a fondurilor înghețate ale Rusiei înaintea planului de împrumut pentru Ucraina

Guvernele Uniunii Europene au convenit să imobilizeze pe termen nelimitat activele rusești de până la 210 miliarde de euro (185 miliarde de lire sterline), care au fost înghețate în UE de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, scrie BBC.

Cea mai mare parte a numerarului Moscovei este deținută la banca belgiană Euroclear, iar liderii europeni speră să ajungă la un acord la summitul UE de săptămâna viitoare, care ar folosi banii pentru un împrumut care să ajute Kievul să își finanțeze armata și economia.

După aproape patru ani de război la scară largă al Rusiei, Ucraina rămâne fără numerar și are nevoie de aproximativ 135,7 miliarde de euro în următorii doi ani. Europa își propune să furnizeze două treimi din această sumă, dar oficialii ruși acuză UE de furt.

Banca Centrală a Rusiei a anunțat vineri, 12 ianuarie, că dă în judecată banca belgiană Euroclear într-un tribunal din Moscova, ca răspuns la planul de împrumut al UE.

Activele Rusiei din UE au fost înghețate la câteva zile după invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022, iar 185 de miliarde de euro din această sumă sunt deținute de Euroclear.

UE și Ucraina susțin că banii ar trebui folosiți pentru a reconstrui ceea ce Rusia a distrus. Bruxelles-ul numește acest lucru un „împrumut pentru reparații” și a venit cu un plan de susținere a economiei Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro.

„Este corect ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru a reconstrui ceea ce Rusia a distrus – iar acei bani să devină apoi ai noștri”, spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz spune că activele vor „permite Ucrainei să se protejeze eficient împotriva viitoarelor atacuri rusești”.

Acțiunea în instanță a Rusiei era așteptată la Bruxelles, iar comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat vineri că instituțiile financiare ale UE sunt „pe deplin protejate” de procedurile judiciare.

Belgia este îngrijorată că va suporta o factură enormă dacă totul merge prost, iar directorul executiv al Euroclear, Valérie Urbain, afirmă că utilizarea acesteia ar putea „destabiliza sistemul financiar internațional”. De asemenea, Euroclear are aproximativ 16-17 miliarde de euro imobilizate în Rusia.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a stabilit UE o serie de „condiții raționale, rezonabile și justificate” înainte de a accepta planul de reparații și a refuzat să excludă acțiunile legale dacă acesta „prezintă riscuri semnificative” pentru țara sa.

Până acum, UE a evitat să atingă activele în mod direct, dar de anul trecut a plătit „profiturile neașteptate” obținute din acestea Ucrainei. În 2024, aceasta a fost de 3,7 miliarde de euro. Utilizarea legală a dobânzii este considerată sigură, deoarece Rusia este sub sancțiuni, iar veniturile nu sunt proprietate suverană rusă.

Însă ajutorul militar internațional pentru Ucraina a scăzut dramatic în 2025, iar Europa s-a străduit să compenseze deficitul lăsat de decizia SUA de a înceta aproape complet finanțarea Ucrainei sub președintele Donald Trump.