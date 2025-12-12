Operatorii culturali și creativi vor avea acces la finanțare europeană. R. Moldova se alătură Programului „Europa Creativă”

Parlamentul R. Moldova a ratificat, în cadrul ședinței din 12 decembrie, Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative, potrivit unui comunicat al instituției.

Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a industriilor creative. R. Moldova va participa la toate acțiunile din cadrul componentelor cultură, media și intersectorială ale acestuia.

Pentru implementarea prevederilor Acordului, în Republica Moldova urmează să fie creat Biroul Național „Europa Creativă”.

„Astfel, operatorii culturali și creativi din țara noastră vor avea acces la finanțare europeană, sprijin tehnic și oportunități de cooperare internațională. În acest fel, vor putea dezvolta proiecte inovatoare și sustenabile, contribuind la diversificarea produsului cultural și la crearea locurilor de muncă”, potrivit Parlamentului.

Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă” a fost semnat la Chișinău la data de 2 septembrie 2025.