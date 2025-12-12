Țările UE vor impozita coletele din magazinele online chinezești începând cu iulie 2026. Pentru fiecare tip diferit de articol se vor plăti câte trei euro

Coletele ieftine care intră în UE vor fi taxate cu 3 euro pe articol începând cu luna iulie a anului viitor, au convenit vineri, 12 decembrie, cei 27 de miniștri de finanțe ai blocului comunitar. Acordul pune capăt statutului de scutire de taxe pentru coletele în valoare mai mică de 150 de euro, potrivit Politico.

Taxa fixă ​​se va aplica pentru fiecare tip diferit de articol dintr-un colet. Dacă un colet conține 10 jucării de pluș, taxa se aplică o singură dată. Dar dacă transportul conține și un cablu de încărcare, se adaugă încă 3 euro.

Avalanșa de mărfuri neimpozitate și adesea nesigure a determinat Comisia Europeană să propună o soluție temporară pentru coletele sub 150 de euro acum o lună. Această regulă „de minimis” permite exportatorilor precum Shein și Temu să trimită produse direct consumatorilor, adesea ocolind controlul.

„UE a primit deja mai multe colete în primele nouă luni ale anului 2025 decât în ​​întregul an precedent, când contorul a ajuns la 4,6 miliarde”, scrie sursa citată.

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a numit-o „o invazie literală de colete în Europa anul trecut”, care ar fi ajuns la „7, 8, 9 miliarde în următorii ani dacă nu s-ar fi luat nicio măsură”.

Un oficial UE a declarat pentru Politico la începutul acestei luni că pe unele aeroporturi, până la 80% din astfel de colete care sosesc nu respectă normele de siguranță ale UE. Acest lucru creează o sarcină uriașă de muncă pentru funcționarii vamali, o grămadă tot mai mare de gunoi și riscuri pentru sănătate cauzate de jucării și articole de bucătărie nesigure.

Țările UE au convenit deja să elimine oficial lacuna de minimis, dar impozitarea tuturor articolelor pe baza valorii lor reale și a tipului de produs va necesita un schimb mai intens de date. Acest lucru va fi posibil doar după finalizarea până în 2028 a unei reforme ambițioase a Uniunii Vamale a blocului comunitar, aflată în prezent în negocieri. Taxa fixă ​​de 3 euro este soluția temporară pentru a acoperi perioada de până atunci.

Popularitatea crescândă a magazinelor online precum Shein și Temu, ambele operând din China, alimentează acest flux. Franța a suspendat accesul la platforma online a Shein în această lună.