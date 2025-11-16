Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind o nouă rută de transport a gazelor

Ucraina a ajuns la un acord cu Grecia privind constituirea unei noi rute de aprovizionare cu gaz pentru a asigura importurile pentru iarnă „în măsura posibilului”. Despre acest lucru a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, 16 noiembrie.

„Avem deja acorduri în vigoare pentru finanțarea importurilor de gaz și vom acoperi aproape 2 miliarde de euro necesare pentru importurile de gaz, pentru a compensa pierderile din producția ucraineană cauzate de atacurile rusești. Guvernul Ucrainei a alocat fonduri pentru finanțarea importurilor; partenerii noștri europeni ne ajută, băncile europene – sub garanția Comisiei Europene – ne ajută, băncile ucrainene ne ajută, Norvegia ne ajută, iar colaborarea activă cu partenerii americani continuă – finanțarea integrală va fi asigurată”, a informat Zelenski, venind și cu mulțumiri pentru țările care au oferit ajutor.

Anterior, o sursă din cadrul Biroului Prezidenţial a declarat pentru Kyiv Independent pe 13 noiembrie că Zelenski va vizita Grecia pentru a semna un acord în domeniul energiei.

Din Grecia, Zelenski va vizita Franţa, unde va discuta un acord de apărare pe 17 noiembrie, apoi se va îndrepta spre Spania. Acordul cu Franţa va „consolida semnificativ” capacităţile Ucrainei în materie de apărare aeriană şi aviaţie de luptă, a declarat preşedintele.

Acordul privind gazul cu Grecia vine în contextul în care Rusia continuă să lovească oraşele şi infrastructura energetică ucraineană, scrie Kyiv Independent.