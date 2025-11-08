LIVE TEXT Atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene: Cel puțin patru persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1354

UPDATE 17:50 Rusia a lansat în noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și provocând daune infrastructurii energetice în trei regiuni diferite, potrivit oficialilor ucraineni, relatează The Guardian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a lansat peste 450 de drone și 45 de rachete, dintre care majoritatea au fost doborâte.

Trei persoane au fost ucise și alte doisprezece rănite după ce o dronă a lovit un bloc de apartamente în Dnipro, iar o altă persoană a murit în regiunea Harkov. Infrastructura energetică din regiunile Kiev, Poltava și Harkov a fost avariată în urma atacurilor, a declarat premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Companiile energetice lucrează la restabilirea alimentării cu electricitate, apă și căldură, în timp ce mai multe orașe au apelat la generatoare pentru a menține curentul. Localitățile Kremenciuk și Horishni Plavni, din regiunea centrală Poltava, folosesc generatoare pentru a asigura alimentarea cu apă, au transmis autoritățile locale.

Zelenski a cerut noi sancțiuni ca răspuns la atacuri, afirmând că „pentru fiecare lovitură a Moscovei asupra infrastructurii energetice – menită să lovească oamenii simpli înainte de iarnă – trebuie să existe un răspuns prin sancțiuni care să vizeze întreaga energie rusească, fără excepții”.

Atacurile Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean s-au intensificat, armata rusă lovind instalațiile de gaze naturale ale Ucrainei de nouă ori în ultimele două luni, potrivit companiei de stat Naftogaz.

UPDATE 13:59 Un atac rusesc în regiunea Harkiv a ucis un angajat al unei companii energetice, anunță Oleh Sinegubov, șeful administrației militare regionale.

Potrivit acestuia, în noaptea de 8 noiembrie, trupele ruse au lansat un alt atac masiv asupra infrastructurii critice din regiunea Harkiv. Atacul a ucis un angajat al uneia dintre companiile energetice, care se afla în serviciu.

Atacul a lăsat temporar o parte a regiunii fără curent electric, precum și întreruperi în aprovizionarea cu apă. Programele de întreruperi de urgență ale curentului electric sunt în vigoare în prezent pentru a stabiliza rețeaua națională de energie electrică.

În Harkiv, în urma atacului, metroul nu a putut opera trenuri din cauza problemelor de curent. Deocamdată, metroul funcționează doar ca adăpost.

Mai mult, forțele rusești au lovit comunitatea Pesochin cu o bombă aeriană ghidată. În satul Korotich, o benzinărie a fost distrusă și mai multe mașini au fost avariate. Opt persoane rănite au fost spitalizate. Salvatorii au stins deja incendiul și au îndepărtat molozul.

UPDATE 10:58 Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului Dnipro în noaptea de 8 noiembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 12, inclusiv doi copii, scrie Kyiv Independent.

Mai multe apartamente dintr-un bloc de locuit au fost distruse în urma atacului. De asemenea, un incendiu a izbucnit la locul atacului.

Guvernatorul regiunii Dnipro, Vladyslav Haivanenko, a raportat că printre victimele rănite se numără și doi minori, de 2 și 13 ani. Șapte persoane au fost spitalizate în urma atacului, inclusiv fetița de 13 ani.

Conform sursei citate, operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar numărul victimelor ar putea crește.

9:20 Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, scrie Kyiv Post.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, informaţiile deţinute de Kiev arată că cel puţin 1436 de cetăţeni africani luptă pentru Rusia în Ucraina, deşi cifra reală este probabil mai mare. El a declarat că Kremlinul foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini. „Semnarea unui contract (cu Rusia) echivalează cu semnarea unei condammnări la moarte”, a scris Sybiha pe X.

Majoritatea recruţilor străini, a spus el, sunt trimişi direct în atacurile terestre directe, unde sunt trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună. Sîbiha a îndemnat guvernele africane să îşi avertizeze public cetăţenii faţă de alăturarea la armata Rusiei, calificând acest lucru drept ilegal, imoral şi o încălcare a dreptului internaţional.

El s-a adresat şi celor care se află deja pe linia frontului: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat anterior că recrutorii legaţi de Kremlin continuă să atragă kenyeni către Rusia cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare.

LIVE TEXT/ Un armistițiu local a fost stabilit în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, ocupate de armata rusă, pentru a permite lucrări de reparații, potrivit AIEA. Război în Ucraina, ziua 1353