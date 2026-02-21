Ucraina nu pierde războiul cu Rusia, anunță președintle Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadru unei contraofensive din sudul țării.

„Nu putem spune că pierdem războiul. Sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care vine cu un preț foarte mare”, a declarat președintele Zelenski, într-un interviu pentru AFP, anunțând că armata ucraineană a eliberat 300 de kilometri pătrați de teritoriu în cadrul unei contraofensive.

„Pot felicita armata noastră mai presus de toate, toate forțele de apărare, pentru că până în prezent au fost eliberați 300 de kilometri pătrați”, a mai spus Zelenski.

Cu referire la negocierile de pace, președintele ucrainean a spus că atât Moscova, cât și Washingtonul i-au cerut abandonarea Donbasului. „Americanii și rușii spun că, dacă vreți ca războiul să se termine mâine, părăsiți Donbasul”, spune liderul de la Kiev. Zelenski a mai acuzat Moscova că încearcă să folosească ideea organizării de alegeri în Ucraina pentru a-l înlătura de la putere: „Nimeni în Ucraina nu își dorește alegeri pe timp de război. Toată lumea se teme de un efect distructiv, de o divizare a societății”.

Zelenski a mai precizat că Ucraina continuă să fie sprijinită de Statele Unite, Franța și alți parteneri europeni, la un nivel similar cu cel anterior.