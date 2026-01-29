Ucraina, lovită de temperaturi de până la minus 30 de grade, săptămâna viitoare

Temperaturi extrem de scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare, ceea ce este foarte periculos pentru culturile de iarnă, au declarat joi analiștii agricoli și serviciul național de urgență, potrivit Reuters.

O scădere bruscă a temperaturii va începe pe 1 februarie și va afecta toate regiunile, cu excepția sudului Ucrainei, iar înghețurile vor începe să se atenueze ușor abia pe 4 februarie, a transmis serviciul național de urgență.

„Considerăm că actuala perioadă de frig este extrem de periculoasă pentru culturile de iarnă într-o parte semnificativă a Ucrainei”, au afirmat analiștii de la Barva Invest, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Ucraina este un important producător de grâu de iarnă, care reprezintă aproximativ 95% din recolta totală de grâu a țării. Grâul de iarnă, care are un randament mai mare decât grâul de primăvară, este semănat toamna și recoltat în vara anului următor.

Combinația de înghețuri severe și stratul insuficient de zăpadă ar putea afecta culturile din centrul, nord-estul și estul Ucrainei, avertizează Barva Invest.

Înghețurile vor fi mai puțin severe în sudul Ucrainei, dar acolo nu există strat de zăpadă care să protejeze culturile.

Temperaturile au scăzut la minus 20 de grade în Ucraina la începutul lunii ianuarie, ajungând la temperaturi de peste zero grade abia săptămâna aceasta.