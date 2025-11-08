Ucraina „intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei

Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, citează G4Media.

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, a declarat un responsabil al Casei Albe, după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a pledat în favoarea unei derogări în cursul unei întrevederi cu preşedintele american la Washington.

Donald Trump a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie care ameninţă cu noi sancţiuni ţările ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înţelegere pe prim-ministrul ungar.

Responsabili americani au subliniat totuşi că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia şi Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

Sursa citată scrie că în ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securităţii energetice a ţării sale.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.