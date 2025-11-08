Viktor Orban a obținut de la Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane

Premierul ungar, Viktor Orban a obținut de la președintele SUA, Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane și pe achiziția de combustibil nuclear. Totuși, înțelegerea l-ar putea ajuta pe prim-ministrul maghiar să câștige din nou alegerile de anul viitor, scrie Bloomberg.

Donald Trump l-a lăudat pe Viktor Orban, numindu-l „un mare lider, care a făcut o treabă fantastică”. Deși scutirea acordată pentru „achiziția nelimitată de petrol rusesc” este prezentată ca o victorie majoră pentru prim-ministrul maghiar, un oficial de la Casa Albă, a precizat pentru Bloomberg că scutirea este valabilă pentru un an.

La schimb, Ungaria va cheltui 114 milioane de dolari pentru achiziția de combustibil nuclear (furnizat în prezent de Rusia) și încă 600 de milioane de dolari pentru gaze naturale lichefiat din SUA, pe o perioadă de cinci ani. De asemenea, Ungaria va achiziționa până la 10 reactoare modulare mici, într-un acord care ar putea depăși 20 de miliarde de dolari.

Sursa citată scrie că în timp ce restul statelor UE și-au redus până la zero dependența de petrol și gaze din Rusia, Ungaria și-a sporit-o. Cu toate acestea, economia sa a stagnat, iar inflația a explodat, ceea ce a sporit temerile lui Viktor Orban că partidul său ar putea pierde alegerile din aprilie 2026.

Bloomberg notează că „este departe de a fi clar dacă menținerea status quo-ului în privința energiei rusești va fi suficientă pentru realegerea lui Orban. El se așteptase la un val de investiții după revenirea lui Trump la Casa Albă, dar acestea încă nu s-au materializat”.

