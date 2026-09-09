Turul României 2026, desfășurat în premieră în R. Moldova. Prima etapă a competiției a fost câștigată de un polonez

Radosław Frątczak a câștigat miercuri, 9 septembrie, prima etapă a Turului României 2026, desfășurată pe traseul Chișinău–Ungheni. Polonezul s-a impus la sprint, după 160 de kilometri de cursă, și a preluat tricoul galben de lider în clasamentul general.

Etapa a marcat o premieră în istoria de peste 90 de ani a competiției: pentru prima dată, Turul României s-a desfășurat integral pe teritoriul R. Moldova.

„Ediția din 2026 a Turului României a început într-un mod fără precedent. La 92 de ani de la prima ediție a competiției, caravana Turului a trecut pentru prima dată granița României pentru a disputa o etapă integral pe teritoriul unui stat vecin. Startul de la Chișinău și sosirea de la Ungheni au deschis o nouă perspectivă regională pentru una dintre cele mai vechi competiții sportive din România”, se arată în comunicatul Turului României.

Cei 160 de kilometri ai primei etape au oferit un traseu deluros și rapid, care a favorizat atacurile încă din primii kilometri. Ritmul a fost foarte ridicat, cu o medie de peste 47 km/h în prima oră de cursă.