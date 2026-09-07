Restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum național pe 9 septembrie. Va avea loc Turul României la Ciclism în R. Moldova
Miercuri, 9 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum național, în contextul desfășurării primei etape a Turului României la Ciclism 2026 în R. Moldova, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național, în intervalele orientative stabilite, după cum urmează:
- R3, pe traseul Chișinău–Hîncești, între orele 09:40–11:20;
- R3.1, prin orașul Hîncești, între orele 10:10–10:45;
- G98 Hîncești–Logănești–Drăgușenii Noi–M1, perioada cuprinsă între 10:10–11:55;
- M1, de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:00–12:25;
- G97 Căpriana–Pănășești–intersecția cu R1, între orele 11:20–12:40;
- R1, de la intersecția din zona Căpriana/Pănășești până la Ungheni, în perioada 11:30–14:40;
- R1.1, de la intrarea în orașul Ungheni până la strada Națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40 – 15:50.
Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv, în funcție de deplasarea caravanei cicliste.
Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana.
„În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță”, comunică AND.
Intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei, conform Administrației Naționale a Drumurilor.
„Îndemnăm participanții la trafic să își planifice din timp deplasările pentru data de 9 septembrie, ținând cont de restricțiile temporare instituite pe traseul competiției, să evite sectoarele de drum indicate și să opteze din timp pentru rute alternative”, îndeamnă AND.