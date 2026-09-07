Restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum național pe 9 septembrie. Va avea loc Turul României la Ciclism în R. Moldova

Miercuri, 9 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum național, în contextul desfășurării primei etape a Turului României la Ciclism 2026 în R. Moldova, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Potrivit programului oficial al cursei, restricțiile de circulație vor fi instituite succesiv pe următoarele sectoare de drum național, în intervalele orientative stabilite, după cum urmează:

R3, pe traseul Chișinău–Hîncești , între orele 09:40–11:20;

, între orele R3.1, prin orașul Hîncești , între orele 10:10–10:45;

, între orele G98 Hîncești–Logănești–Drăgușenii Noi –M1, perioada cuprinsă între 10:10–11:55;

–M1, perioada cuprinsă între M1, de la intersecția cu drumul regional G98 până la intersecția cu G97, în intervalul 11:00–12:25;

G97 Căpriana–Pănășești–intersecția cu R1, între orele 11:20–12:40;

cu R1, între orele R1, de la intersecția din zona Căpriana/Pănășești până la Ungheni , în perioada 11:30–14:40;

, în perioada R1.1, de la intrarea în orașul Ungheni până la strada Națională, în zona Pieței Independenței, între orele 14:40 – 15:50.

Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv, în funcție de deplasarea caravanei cicliste.

Circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și vor fi menținute până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana.

„În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță”, comunică AND.

Intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei, conform Administrației Naționale a Drumurilor.