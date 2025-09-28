Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, și-a dat votul „pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale”

Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Acesta spuen că a „votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” și pentru o „Moldovă modernă, cu o economie funcțională și un viitor european”.

„Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă. Pentru o democrație adevărată, în care fiecare cetățean își poate expune opinia liber și fără frică. Am votat pentru alegeri corecte, fără fraude”, a declarat acesta, după ce a ieșit din secția de votare.

Președintele PSDE a venit cu un apel către alegători, îndemnându-i să iasă în număr cât mai mare la vot.

„E nevoie să avem o participare cât mai mare la acest scrutin și să asigurăm ca viitorul Parlament să susțină parcursul european al țării, iar guvernul să asigure o dezvoltare sustenabilă. Astfel încât să construim un viitor demn și prosper aici, acasă, în Republica Moldova”, a punctat Ulianovschi.

Pe 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

