Emisarul special al SUA, Stephen Witkoff va călători, din nou, la Moscova la sfârșitul lunii ianuarie pentru a purta discuții cu președintele rus, Vladimir Putin. Witkoff va merge în capitala Rusiei alături de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația.

În timpul vizitei sale la Kremlin, a șaptea din ultimul an, Witkoff intenționează să-i prezinte lui Putin o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, despre care Casa Albă a asigurat că este finalizat în proporție de 90%, scrie sursa citată.

Bloomberg notează că planul de pace, pe care administrația Trump îl pregătește de peste un an, conține încă numeroase probleme nerezolvate, inclusiv cea mai importantă: cea teritorială. Kremlinul continuă să insiste asupra transferului controlului asupra întregii regiuni Donețk și Luhansk, în timp ce Kievul dorește o linie a frontului înghețată și crearea unei zone tampon cu retragerea trupelor rusești și ucrainene. Moscova se opune, de asemenea, categoric desfășurării trupelor NATO în Ucraina, care ar deveni un element cheie al garanțiilor de securitate occidentale.

Soarta Centralei Nucleare de la Zaporijia, cea mai mare din Europa, care înainte de război furniza aproape 20% din energia electrică a Ucrainei, precum și 300 de miliarde de dolari în rezerve pentru Banca Centrală a Rusiei, rămâne neclară, a punctat sursa citată.

Ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski și falsul Kremlinului

Întâlnirea liderilor SUA și Ucrainei din 28 decembrie, s-a încheiat fără un acord agreat de pace, dar cu declarații optimiste despre „progrese semnificative”. Donald Trump a anunțat după întâlnirea de la reședința sa din Mar a Lago (Florida) cu Volodimir Zelenski că cele două delegații au făcut „progrese mari pentru încheierea acestui război” și a adăugat că „mai sunt una – două probleme spinoase”.

Zelenski a confirmat că problema cedării întregului Donbas, așa cum cere Rusia, nu a fost rezolvată și că e nevoie fie de aprobarea Parlamentului, fie de un referendum. „E mai bine să încheiați un acord acum”, i-a spus Trump lui Zelenski în timpul conferinței de presă.

Ulterior, la 29 decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Putin din regiunea Novgorod – „Dolghie Borodî”, pe lacul Valdai – cu 91 de drone. Lavrov a mai afirmat că, din acest motiv, „poziția de negociere a Federației Ruse va fi revizuită”, însă Moscova nu intenționează să se retragă din procesul de negocieri cu Statele Unite.

Totuși, agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, a relatat DW.

Anterior, președintele SUA a declarat că despre presupusul atac i-a vorbit personal Vladimir Putin, în perioada în care Trump îl avea ca oaspete pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Atunci, Trump a subliniat că, dacă atacul ar fi avut loc, „ar fi fost un lucru foarte grav”.

Ulterior, Trump a publicat pe rețeaua sa socială Truth Social un link către un articol din New York Post, în care sunt combătute informațiile despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin, răspândite de autoritățile ruse. „Declarația lui Putin despre un atac [a reședinței din regiunea Novgorod] arată că anume Rusia se află în calea păcii”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare Truth Social.