Peste 30 de lideri de țări se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului început de Rusia

Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc astăzi, 6 ianuarie, la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews.

Președintele francez, Emmanuel Macron a declarat în discursul său de Anul Nou că se așteaptă să se asume „angajamente ferme” pentru protejarea Ucrainei împotriva oricărei alte agresiuni rusești după încheierea oricărui acord.

„Pe 6 ianuarie, la Paris, multe state și aliați europeni își vor asuma angajamente concrete pentru a proteja Ucraina și a asigura o pace justă și durabilă pe continentul nostru european”, a declarat Macron.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, sunt așteptați să participe la summit.

Pe 3 ianuarie, consilierii europeni pe probleme de securitate națională s-au întâlnit la Kiev pentru a discuta un potențial plan de pace pentru Ucraina. După aceste discuții, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se pregătește atât pentru posibilitatea unui acord de pace, cât și pentru necesitatea de a continua să apere țara împotriva agresiunii rusești.

„Noaptea trecută, armata rusă a «învins» încă un spital – la Kiev, cu o unitate de internare funcțională. Pacienții au trebuit evacuați. Există victime. Din păcate, o persoană a fost ucisă. Desigur, ucrainenii vor restaura acest spital. Acesta este genul de oameni care suntem – ucrainenii reconstruiesc întotdeauna ceea ce a fost distrus. (…) Peste noapte, au fost lansate 165 de drone de atac, dintre care aproximativ 100 sunt Shahede. Și este crucial ca partenerii noștri să nu uite niciodată: apărarea aeriană este necesară în fiecare zi; finanțarea pentru producția de drone interceptoare este necesară în fiecare zi; echipamentele pentru sectorul energetic sunt necesare în fiecare zi. Săptămâna aceasta, vom lucra cu partenerii noștri europeni și americani pentru a ne asigura că Ucraina primește asistența de care are nevoie. Sunt recunoscător tuturor celor care susțin statul și poporul nostru”, a scris Zelenski.

Ce se va discuta la Paris?

Euronews scrie că discuția privind garanțiile de securitate va continua declarația comună emisă de un grup de lideri europeni după o reuniune de la Berlin luna trecută. Liderii se vor concentra pe angajamentele pe termen lung pentru Ucraina, menite să împiedice Rusia să comită orice atac sau invazie în viitor.

Împreună cu sprijinul militar și politic occidental susținut, acestea sunt văzute atât de Kiev, cât și de Washington ca o parte crucială a oricărui posibil acord de pace.

Angajamentul, care a atras comparații cu articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, este considerat fundamental pentru a convinge Kievul să renunțe la aspirația sa consacrată constituțional de a se alătura alianței transatlantice în schimbul unei descurajări credibile și robuste, relatează sursa citată.

Garanția similară Articolului 5 ar avea consecințe semnificative pentru guvernele europene și ar necesita aprobarea parlamentelor naționale, un proces care implică întotdeauna riscuri. O aprobare din partea Congresului SUA ar putea ajuta la atenuarea rezervelor persistente din partea unor țări europene.

Un alt punct cheie al activității privind garanțiile de securitate este mecanismul de verificare a potențialelor încălcări ale unui viitor armistițiu și de alocare a responsabilității, deoarece o încălcare, odată identificată, ar putea declanșa aplicarea prevederii similare Articolului 5. Sistemul propus prevede implementarea de tehnologii de înaltă tehnologie de-a lungul liniei de contact.

Un alt nivel de garanții de securitate este aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Actualul plan de pace în 20 de puncte prevede o admitere până în ianuarie 2027, pe care mulți oficiali din Comisia Europeană o consideră nerealistă și nefezabilă. Data se va schimba cel mai probabil și va deveni aspirațională, Ucraina intrând în bloc în etape pentru a evita o perturbare, de exemplu, a piețelor agricole.