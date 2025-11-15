Trei pietoni au fost loviți de un autobuz în Suedia. Poliția ia în considerare pista unui accident

Poliția suedeză a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că privilegiază pista unui accident la o zi după moartea a trei persoane ce au fost lovite de un autobuz în Stockholm la o oră de vârf, informează AFP, citat de Agerpres.

Vineri, 14 noiembrie, la scurt timp după orele 15:00, un autobuz cu două niveluri a lovit mai mulți oameni ce așteptau într-o stație de autobuz pe o arteră frecventată din centrul capitalei suedeze.

Șoferul autobuzului a fost arestat, suspectat de omucidere involuntară. În prezent el este spitalizat, a precizat Ola Osterling, purtătoare de cuvânt a poliției.

„Potrivit elementelor pe care le-am analizat până la acest moment, mărturiilor și mai ales fotografiilor, nimic nu arată că incidentul a fost unul intenționat”, a declarat pentru AFP Ola Osterling.

Potrivit media suedeze, bărbatul, căruia nu i se dezvăluie numele, era pe punctul de a lua o pauză în ziua sa de muncă.

„Am văzut autobuzul rulând cu o viteză destul de mare. El a intrat în stația de autobuz și s-a auzit cum se sparge geamul”, a relatat pentru cotidianul Expressein Linda Contreraz-Elffors, martoră a incidentului. „Autobuzul nu a încercat să frâneze, el a lovit un copac sau un lampadar și abia după aceea s-a oprit”, a adăugat ea.

Trei persoane au murit și alte trei au fost rănite, potrivit bilanțului poliției. Identitatea lor nu a fost făcută publică și nu ar urma să fie făcută decât peste câteva zile, a adăugat Osterling.