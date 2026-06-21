Trei cetățeni din Bangladesh, depistați după traversarea ilegală a frontierei de stat: „Au intrat într-un lan de grâu pentru a se ascunde”

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, în cooperare cu autoritățile de frontieră române, au documentat un caz de trecere ilegală a frontierei de stat de către trei cetățeni străini, care au traversat clandestin râul Prut din R. Moldova în România, comunică Poliția de Frontieră.

Pe 20 iunie 2026, Sectorul Poliției de Frontieră Toceni a fost informat telefonic de către reprezentanții Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni (România) despre faptul că patrula comună moldo-română a fost direcționată pentru verificarea informației despre observarea a trei persoane cu bagaje deplasându-se spre interiorul teritoriului român. Ulterior, acestea au intrat într-un lan de grâu pentru a se ascunde.

În urma măsurilor de căutare și supraveghere desfășurate de patrula comună, cu sprijinul unui echipaj canin și prin utilizarea unei drone, cele trei persoane au fost depistate ascunse în lanul de grâu, fiind ulterior interceptate și legitimate.

„Una dintre persoane a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de un echipaj medical și transportată la o instituție medicală pentru evaluare. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni ai Bangladeshului, cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani. Cercetările au relevat faptul că aceștia au traversat înot râul Prut, pe direcția localității Vetrișoaia, județul Vaslui, cu intenția de a ajunge în municipiul București pentru a-și găsi un loc de muncă”, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

În cauză, autoritățile competente efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În baza Acordului de Readmisie, migranții au fost predați autorităților de frontieră din R. Moldova pentru continuarea cercetărilor.