Traian Băsescu, după ce și-a exprimat votul pentru alegerea primarului Bucureștiului: „Am venit la vot îngrijorat”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat duminică, 7 decembrie, după ieșirea de la urnele pentru alegerile locale generale din București, că a votat „îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situație „grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru capitala României vor rezolva lucrurile, transmite Agerpres.

„România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populație. Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă – nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile. La fel și cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor și ne interesează următorul președinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci, suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la Statele Unite că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat”, a afirmat Bădescu, care a fost la urne alături de soția sa, Maria.

Întrebat cât de mult ar putea să influențeze rezultatul alegerilor parțiale pentru București viitorul negocierilor politice din România, el a răspuns: „În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”.

Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00.