Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică. Recent, ZdG a scris că Golban este inculpat într-un dosar penal

Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, a fost revocată. Președinta R. Moldova a semnat un decret în acest sens vineri, 5 decembrie.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret vineri, 5 decembrie, prin care a revocat decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane: Andrei Golban și Grigore Postică.

Sursa: presedinte.md

Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de samavolnicie, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Decretul a fost semnat de șefa statului pe 10 octombrie.

Fix o lună în urmă, pe 6 noiembrie, ZdG a scris despre Andrei Golban, care, în 2016, a fost reținut de organele de urmărire penală, fiind suspectat că, împreună cu un sportiv de performanță și un fost polițist, ar fi extorcat prin șantaj peste 13 milioane de ruble rusești de la un moldovean care activa în Federația Rusă. În acea perioadă, organele de drept de la Chișinău menționau că Andrei Golban și complicii săi erau „membri ai grupării criminale”, condusă de interlopul Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.

Într-un comentariu pentru ZdG, reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău au declarat că propunerea de a oferi această distincție lui Andrei Golban a venit din partea Ministerului Educației și Cercetării.