UPDATE Bucureștenii își aleg viitorul primar general. Până la ora 16 au votat 22% din alegători
Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00, conform agenției Agerpres.
UPDATE 16:06 Până la ora 16:00, aproape 400 de mii de bucureșteni și-au exercitat dreptul la vot, adică aproximativ 22% din totalul alegătorilor incluși în liste.
Știre inițială:
Fotoliul de primar general al capitalei României a rămas vacant în luna mai a acestui an, după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României. Aproape 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne.
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile din 7 decembrie.
În București, sunt organizate 1289 de secții de votare, cele mai multe în sectoarele 3 și 6. Astfel, în Sectorul 1 sunt 166 de secții, în Sectorul 2 – 202, în Sectorul 3 – 294, în Sectorul 4 – 189, în Sectorul 5 – 198, iar în Sectorul 6 – 240.
Alegătorii care duminică, la ora 21:00, la închiderea urnelor, se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul constituțional.
Pe buletinul de vot figurează 17 candidați:
1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România
2. Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat
3. George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri
4. Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal
5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate
6. Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache
7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare
8. Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit
9. Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român
10. Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune
11. Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”
12. Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent
13. Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent
14. Gheorghe Neţoiu – candidat independent
15. Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent
16. Angela Negrotă – candidat independent
17. Constantin-Titian Filip – candidat independent.