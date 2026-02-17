Traficul rutier va fi suspendat până în iunie 2027 pe tronsonul unei străzi din capitală, anunță Primăria Municipiului Chișinău

În perioada 16 februarie 2026 – 25 iunie 2027, traficul rutier va fi suspendat pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, informează Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura a fost luată în legătură cu demararea lucrărilor de reconstrucție a unui imobil și necesitatea asigurării protecției șantierului prin amenajarea unei îngrădiri provizorii pe strada Columna, nr. 90”, potrivit Primăriei.

Primăria anunță că pe perioada desfășurării lucrărilor, antreprenorul este responsabil să instaleze indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare, conform schemei coordonate cu Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, iar după finalizarea lucrărilor de reconstrucție a edificiului va demonta și evacua îngrădirea provizorie.

„Serviciile municipale de profil solicită înțelegere din partea cetățenilor și își cer scuze pentru eventualele incomodități create”, scrie PMC.