Traficul de pe aeroportul din Chișinău a înregistrat o creștere de 21% în prima jumătate a anului 2026

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a înregistrat o creștere a traficului de 21% în prima jumătate a anului 2026. Potrivit Aeroportului, astfel continuă evoluția din 2025.

Piața aeroportuară europeană intră într-o etapă de creștere mai temperată, se notează într-un comunicat al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău. În prima jumătate a anului 2026, traficul de pasageri în Europa a avansat cu 2,6%.

În această perioadă, Aeroportul Chișinău a înregistrat o creștere de 21%.

„Diferența devine și mai relevantă atunci când comparăm aeroporturi de aceeași dimensiune. În categoria Medium, care cuprinde aeroporturile cu un trafic anual între 1 și 10 milioane de pasageri, creșterea medie în H1 2026 a fost de 3,7%. Aeroportul Chișinău a înregistrat o creștere de 21%, situându-se printre aeroporturile medii cu cea mai dinamică evoluție din Europa, alături de Bratislava, Skopje, Trapani și Varna”, se arată în comunicat.

În 2025, Aeroportul Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 5 milioane de pasageri, iar anul s-a încheiat cu peste 6 milioane. În clasamentul ACI EUROPE pentru 2025, Aeroportul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere din segmentul aeroporturilor Medium – +46,8%.