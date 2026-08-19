Coliziune între o locomotivă și un automobil. Detalii de la CFM

Pe 19 august 2026, s-a produs o coliziune între o locomotivă și un automobil. Incidentul s-a produs în jurul orei 14:40, pe sectorul de cale ferată Bălți–Slobozia–Florești, la trecerea la nivel cu calea ferată de la km 13, pichetul 2, potrivit întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

La fața locului a fost solicitată poliția, pentru documentarea circumstanțelor producerii incidentului.

„La momentul impactului, locomotiva se deplasa cu o viteză de aproximativ 20 km/h, iar vizibilitatea în zonă era bună”, a precizat „Calea Ferată din Moldova”.

În urma impactului, nu au fost înregistrate victime.

Calea Ferată din Moldova reamintește conducătorilor auto să manifeste maximă prudență la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată și să se asigure înainte de a traversa calea ferată.