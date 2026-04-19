Trafic intens la ieșirea din Chișinău. Recomandările Poliției

Potrivit Poliției, pe mai multe altere de la ieșirea din capitală este înregistrat flux sporit de transport în a doua parte a zilei de 19 aprilie 2026. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de circulației și solicitările polițiștilor de patrulare.

În acest an, Paștele Blajinilor este sărbătorit pe 19 și 20 aprilie 2026. În acest context, autoritățile au întreprins mai multe măsuri, inclusiv rganizarea transportului gratuit spre cimitirele din Chișinău.