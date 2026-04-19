Stadionul CS Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”

Stadionul CS Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu, decizia fiind anunțată de ministrul de Interne Cătălin Predoiu. „Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, care a subliniat că gestul reprezintă o recunoaștere a unei cariere construite pe performanță, disciplină și longevitate, transmite digi24.ro.

Predoiu a subliniat longevitatea și impactul carierei antrenorului, afirmând că „Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii”.

„Un omagiu și o sursă de inspirație”

Ministrul a explicat că atribuirea numelui lui Mircea Lucescu arenei CS Dinamo reprezintă un gest de recunoaștere.

„Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței”, a declarat el.

„Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu”, a mai spus ministrul de Interne.

Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde era internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala. Pe 10 aprilie, el a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.